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超商雞胸肉被當原型食物 營養師曝「沒那麼單純」

聯合新聞網／ 綜合報導
雞胸肉示意圖。圖／ingimage
雞胸肉示意圖。圖／ingimage

隨著健康意識抬頭，現代人愈來愈注重「吃得健康」，而超商即食雞胸肉標榜高蛋白、低脂肪，被許多健身族群視為「原型食物」的首選，但營養師蔡正亮提醒，這類產品其實隱藏著高鈉危機。雖然其外觀呈現整塊雞肉，並非重組肉，但翻開背面成分表，常可見鹽、糖、醬油粉、保水劑及各類複方調味料。嚴格定義下，它屬於「經過調味加工的原型食物」，與蒸地瓜、茶葉蛋等完全未加工的結構不同。

蔡正亮指出，許多人在選擇食物時會刻意避開加工品，因此超商雞胸肉被多數人歸類為「安全、乾淨、可以放心吃」的選項，然而儘管它在外觀上確實很接近原型食物，但更要注意的是背面的「成分標式」。

他表示，市售口味多樣的雞胸肉每包（約100至120克）鈉含量多落在600至800毫克之間，約佔成人每日建議攝取量（2400毫克）的25%至33%。若民眾早餐吃蛋餅、午餐吃便當，晚間再補上一包即食雞胸肉，單日鈉攝取量極易超標。

營養師建議，若外食頻率高且口味偏重，超商雞胸肉攝取頻率應控制在每週2至3包；若居家烹飪較清淡，則可放寬至3至4包。此外，他也提供4項食用原則：首先是口味選擇盡量清淡，優先選擇原味或低鈉口味；其次是不要每天固定吃，當做備用而非主食；第三，其他餐刻意降鹽，最後，將蛋白質來源輪替至雞蛋、豆腐或魚類，以分散攝取過多添加物的風險。

國民健康署表示，鹽攝取過量會使體內鈉離子過多，導致浮腫、水腫、血壓升高、心臟負荷加重等問題，此外，過量的鈉會加重腎臟代謝負擔，誘發高血壓、引發心血管疾病，甚至增加罹患胃癌及骨質疏鬆的風險，愛好健身的民眾在追求肌肉成長時，切莫忽略標示背後的健康代價。

營養師 超商

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