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爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

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爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一批加拿大海膽卵檢出重金屬鎘每公斤0.5毫克。圖／食藥署提供
一批加拿大海膽卵檢出重金屬鎘每公斤0.5毫克。圖／食藥署提供

食藥署今日公布邊境檢驗最新不合格清單，由輸入業者「爭鮮股份有限公司」報驗的加拿大冷藏海膽卵，檢出重金屬鎘每公斤0.5毫克，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為每公斤0.3毫克，超標近1.7倍，食藥署依規定退運或銷毀該批26.4公斤冷藏海膽卵。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，針對「爭鮮股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。除了海膽卵，不合格名單包括有西班牙的橄欖油，中國的碳酸氫鈉、桂花及辣椒乾，日本的哈蜜瓜等，分別被檢出有農藥、非法著色劑、其他衛生項目不合格等。

劉芳銘說，本次有一批由輸入業者「魔術鮮食有限公司」報驗的中國 辣椒乾，檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒乾在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從114年10月20日至115年4月20日止，受理中國的辣椒乾，報驗76批，檢驗不合格3批，不合格率4.0%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署持續針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗至116年4月22日止，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，鎘已經被國際列為第一類致癌物，食品鎘超標主要危害腎臟，導致腎小管受傷、蛋白尿等腎功能受損。另外，鎘中毒會導致骨骼軟化，即俗稱的「痛痛病」，吃進受汙染的稻米、海鮮或吸菸是重金屬中毒主因。

顏宗海說，多喝水可加速身體代謝，若疑長期暴露可至醫院檢驗尿液或血液。成人食品上限鎘含量較高，但仍依衛福部「食品中污染物質及毒素衛生標準」管理，籲食藥署加強邊境查驗，確保國人食品安全。

由輸入業者「魔術鮮食有限公司」報驗的中國辣椒乾，檢出蘇丹色素三號。圖／食藥署提供
由輸入業者「魔術鮮食有限公司」報驗的中國辣椒乾，檢出蘇丹色素三號。圖／食藥署提供

蘇丹紅 食藥署 爭鮮 海膽 重金屬

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