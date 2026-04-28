環境部頒獎表揚環境保護卓越廠商 彭啓明盼兼顧建設發展與環境品質

為全面提升營建工程環境管理成效，環境部今天舉辦營建工程環境保護卓越獎頒獎典禮，環境部長彭啓明表示，這是落實以人為本，與民為鄰的優良榜樣，希望越來越多的廠商可以一起攜手打造兼顧建設發展與環境品質的宜居環境。

彭啟明表示，為杜絕盜採、非法傾倒砂石問題，從今年初實施的砂石車必須開始裝GPS定位追蹤後，逐漸演變土方之亂，但這表示應該開始正視營建廢土問題，從中央、地方到業者都應該一起攜手解決，雖然很多營造廠商都希望能獲得公共工程所辦的獎項，但是獲得環境部所舉辦的環境保護卓越獎廠商，仍然可以提升商譽，以後不論在融資、貸款等各方面都會獲得政府的支持，又可以兼顧保護環境的社會責任。

彭啓明說，記得以前小時候家裡住工地附近，可以感受到環境十分吵雜，但是廠商如果可以用降低噪音與先進工法的開發方法，就能大幅減少施工對周邊居民的噪音與震動干擾，隨著科技與工法的精進，廠商也應重視如何運用綠色資材與淨零減碳施工理念，善用智慧科技與AI監測應用在工程上，一起追求工程品質與環境友善的施工方式。

環境部今天舉辦營建工程環境保護卓越獎頒獎典禮，環境部長彭啓明（前排左三）與獲獎廠商代表一起合影。記者潘俊宏／攝影

環境部今天舉辦營建工程環境保護卓越獎頒獎典禮，環境部長彭啓明表示，這是落實以人為本，與民為鄰的優良榜樣，希望越來越多的廠商可以一起攜手追求工程品質與環境友善的施工方式。記者潘俊宏／攝影

環境部今天舉辦營建工程環境保護卓越獎頒獎典禮，環境部長彭啓明（右八）與獲得金級獎的廠商代表一起合影。記者潘俊宏／攝影