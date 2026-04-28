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不只馬鈴薯 美牛美豬也終止逐箱查驗？卓榮泰：跟國際作法一樣

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對美國加工用馬鈴薯另訂檢疫新規，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰（右）表示進口馬鈴薯絕對沒問題，這沒有破口，檢疫程序改變也是有所依據，農業部長陳駿季（左）則表示，逐箱查驗在非常特殊情況，有違禁才會逐箱查驗。記者曾學仁／攝影
針對美國加工用馬鈴薯另訂檢疫新規，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰（右）表示進口馬鈴薯絕對沒問題，這沒有破口，檢疫程序改變也是有所依據，農業部長陳駿季（左）則表示，逐箱查驗在非常特殊情況，有違禁才會逐箱查驗。記者曾學仁／攝影

針對美國加工用馬鈴薯另訂檢疫新規，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢時表示，是要跟國際採取一樣的作業標準。

行政院長卓榮泰今率部會閣員到立法院備詢，針對台美對等貿易協定（ART）裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗？農業部長陳駿季表示，逐箱查驗在非常特殊情況，有違禁才會逐箱查驗，過去對於所有國家都是抽批的方式，依照他的風險，風險太高才會達到100%的逐箱查驗。

卓榮泰表示無論是馬鈴薯、牛豬原則都一樣，國人安全、食品安全跟國際規範是同時要達成的，還是要有檢驗的標準，陳駿季則強調馬鈴薯沒有破口，不要相信網路的謠言，卓榮泰也重申，進口馬鈴薯絕對沒問題，這沒有破口，檢疫程序改變也是有所依據。

美國 立法院 行政院長 卓榮泰 美牛 美豬 陳駿季

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