不只馬鈴薯 美牛美豬也終止逐箱查驗？卓榮泰：跟國際作法一樣

針對美國加工用馬鈴薯另訂檢疫新規，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢時表示，是要跟國際採取一樣的作業標準。

行政院長卓榮泰今率部會閣員到立法院備詢，針對台美對等貿易協定（ART）裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛、美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗？農業部長陳駿季表示，逐箱查驗在非常特殊情況，有違禁才會逐箱查驗，過去對於所有國家都是抽批的方式，依照他的風險，風險太高才會達到100%的逐箱查驗。

卓榮泰表示無論是馬鈴薯、牛豬原則都一樣，國人安全、食品安全跟國際規範是同時要達成的，還是要有檢驗的標準，陳駿季則強調馬鈴薯沒有破口，不要相信網路的謠言，卓榮泰也重申，進口馬鈴薯絕對沒問題，這沒有破口，檢疫程序改變也是有所依據。