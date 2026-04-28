梅雨季水庫解渴？氣象署：往聖嬰發展機率高 氣溫偏高雨量偏少

中央氣象署今舉辦梅雨展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜說，今年春季累積雨量為氣候值的8成，降雨天數為自1951年以來第5少。展望5至7月梅雨季，預測逐步往聖嬰發展機率偏高、氣溫正常偏高，雨量正常偏少。中南部水庫水情多仰賴梅雨季的水資源，雖預測雨量正常偏少，但後續還有7至11月颱風季的明顯雨勢。

氣象署副署長洪景山表示，4月即邁入梅雨季，4月有幾波春雨為北部帶來好的輿情，北部水庫有不少出水量，但南部出水量仍較少，無法解決南部水庫出水不足情況，通常南部都要靠梅雨季帶來的明顯雨量；梅雨季雨勢變化很大，每年情況都不同，但進入梅雨季後，天氣也轉熱，降雨情況也會變為更為劇烈。

黃椿喜表示，針對今年春季的回顧，以溫度來看，今年2至4月大致溫暖，尤其2月顯著偏暖，3月受到強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團影響有較低溫度出現，整體是正常偏暖，4月又回到顯著偏暖的溫度。

黃椿喜說，今年春季氣溫明顯偏高，平均溫度為1951年以來第3暖，較氣候值的20.8度度高1.1度； 1968年最冷，較氣候值低2.4度、2019年最暖較氣候值高1.5度。

雨量部分，黃椿喜表示，2月全台降雨正常偏少、3月正常、4月因華南雲雨區降雨增多，讓水情不像前幾年嚴峻，整體來說，春季降雨正常偏少。

黃椿喜說，今年春季累積雨量為氣候值的8成，累積雨量為227.5毫米，較氣候值282.8毫米少55.3毫米；降雨日數部分，小雨情況減少，1983年最多降雨天數最多達53.5天，2023年最少僅20.9天，2026年降雨天數則是自1951年以來第5少僅26.5天。

針對未來5至7月展望，黃椿喜說，5、6月為梅雨季，每年這段期間冷氣團與暖氣團對峙，西南風或西南氣流進入到印度洋或到台灣附近，若來到台灣附近就代表夏季季風正式建立，滯留鋒面影響期間容易有連日豪雨並伴隨短延時強降雨。

黃椿喜說，目前赤道太平洋海溫已回復正常，預測未來逐步朝向聖嬰發展的機率較高。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，西半部有氣溫偏高、降雨偏少的特徵，但不同年份對台灣的影響程度不同。

氣象署結合氣象署及各國數值模式資料研判，今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大，將持續滾動更新預報資訊，提供水資源相關單位作為應變決策的參考。

黃椿喜說，梅雨季降雨主要熱點在中南部山區，5月降雨集中在西半部，6月擴展到西南部，6月下旬南部降雨明顯增加。中部以北降雨期開始較早，通常在5月上旬，南部普遍在5月中下旬或更晚，顯著降雨降雨期在氣候上約為5月後半月至6月前半月。

黃椿喜說，台灣梅雨季與量每年變化差異大、無明顯規律性。1980年梅雨季梅雨最少僅193.4毫米， 較氣候值440.7毫米少247.3毫米、2012年梅雨最多達891.1毫米；針對今年台灣梅雨指標，模式預測夏季季風環流型態，有機會在5月下旬建立，預估5至7月氣溫偏高、雨量正常偏少。

黃椿喜提醒，近年來，梅雨季期間的總雨量雖未有明顯增減，但降雨時段趨於集中，短時強降雨事件的發生頻率也顯著提高，不僅提升災害發生的風險，預報的難度也隨之增加，呼籲各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低的地區，更應加強防範；另外，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾亦須防範雷擊及強陣風現象。