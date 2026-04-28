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暴飲暴食三酸甘油酯飆破千 嘉榮醫救回29歲急性胰臟炎男

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉榮醫師張育睿表示，胰島素除了能降低血糖，還能調節體內脂肪代謝酵素的活性，促進三酸甘油酯分解。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉榮醫師張育睿表示，胰島素除了能降低血糖，還能調節體內脂肪代謝酵素的活性，促進三酸甘油酯分解。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義有名29歲男性疑因暴飲暴食誘發急性胰臟炎，送醫後更驚覺同時患有糖尿病。台中榮總嘉義分院新陳代謝科醫師張育睿表示，患者因攝取過多高油糖飲食，導致血脂與血糖飆升，所幸經胰島素與藥物治療，病況已趨於穩定。

這名男性平時未注意血糖狀況，發病前一晚大啖高油、高糖美食並飲酒，隨後因持續性上腹部劇烈疼痛，緊急前往台中榮總嘉義分院求醫。經檢查發現，患者血清脂肪酶異常，且三酸甘油酯（TG）飆升至1024 mg/dL，糖化血色素更達12.1%，證實為高三酸甘油酯血症誘發急性胰臟炎，並合併確診糖尿病。

張育睿表示，血脂肪包含高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇及三酸甘油酯。當飲食過於油膩或代謝失衡，血液中脂質會大量堆積，甚至讓血液呈現乳白混濁狀。高三酸甘油酯不僅增加心血管疾病風險，更是引發急性胰臟炎的主因之一。

針對這類高血糖合併高血脂的急症，醫療團隊採取胰島素搭配口服降血脂藥物。張育睿表示，胰島素除了能降低血糖，還能調節體內脂肪代謝酵素的活性，促進三酸甘油酯分解。在跨團隊合作下，患者三酸甘油酯與血糖順利降至安全範圍，病況穩定出院，目前持續於門診追蹤。

張育睿表示，一般急性胰臟炎死亡率約5%至10%，若惡化為重症，死亡率可高達40%，民眾應養成均衡飲食並規律運動。若發現持續上腹痛、噁心、多喝多尿或體重異常下降，應儘速就醫，已患有代謝疾病者更應依醫囑用藥，避免延誤病情。

嘉榮醫師張育睿表示，民眾應養成均衡飲食並規律運動。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉榮醫師張育睿表示，民眾應養成均衡飲食並規律運動。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉榮醫師張育睿示警：急性胰臟炎重症死亡率4成，暴飲暴食恐致命。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉榮醫師張育睿示警：急性胰臟炎重症死亡率4成，暴飲暴食恐致命。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義 血糖 糖尿病

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