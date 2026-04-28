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美國花生恐衝擊我3成花生農 農業部輔導轉作 曝進口業者意願

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
胡忠一認為，美國花生與國產花生的價差不至於會打倒國內產業，也反對開放等於舉雙手投降的說法。記者李柏澔／攝影
胡忠一認為，美國花生與國產花生的價差不至於會打倒國內產業，也反對開放等於舉雙手投降的說法。記者李柏澔／攝影

美國今年國外貿易障礙報告（NTE）緊盯台灣在台美對等貿易協定（ART）中做出的承諾，特別是針對美國花生等農產品的市場進入限制，包含美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花生每公斤47元，不到國產花生價格的一半。農業部次長胡忠一今表示，可能會有2到3成花生農將受到價格影響，但會輔導轉作甘藷、毛豆等作物，創造額外的競爭力。

胡忠一表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，而國產花生的市占率高達75%，是國人的第一選擇，美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。 近期外界也關心美國花生零關稅實施以後會大舉入侵，然而台灣花生產業很有競爭力，也會同步做產業結構調整，提升台灣花生的附加價值。

胡忠一指出，每公斤美國去殼花生約47元，帶殼約37元；去年國內花生產量因為颱風等因素減少，國產一期去殼花生為160元，二期150元，帶殼一期88元、二期80元，若ART生效後，可能會有2到3成花生農會受到影響，目前國內花生的種植面積約1.9萬公頃，但因勞動力不足等原因，2024年降到1.7萬公頃，2025年再降到1.5萬公頃，但會輔導轉作甘藷、毛豆等作物，不認為價差會打倒國內產業，也反對開放等於舉雙手投降的說法。

胡忠一說，農業部已推動「花生濕莢交易」並建立自動化乾燥中心，翻轉目前農民需自行曝曬花生的現狀，另也將擴大集團栽培的模式，農民只需負責耕作，其它採收、乾燥到冷鏈的一條龍服務都是由營運團隊來負責，在行銷端，則建立市場區隔，打造台灣花生的品牌價值。

「美國花生進口的數量非常少」，胡忠一強調，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，而國產花生的市占率高達75%，是國人的第一選擇，美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。

他更強調，他如果是加工業者的話，「我不會看價格高低，而是會選擇消費者所要的花生」，當然會選新鮮且碳足跡少的國產花生。

農糧署副署長黃昭興說，使用進口花生要改變加工流程，多數業者並不會輕易改變，即便美國花生價格較低，但風味和品質也是考量因素，進口業者到美國了解後，並無意願進口美國花生。

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