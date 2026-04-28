科技長照！岳母傳早安圖總沒人理…他靠AI神救援 網讚可防詐騙求上架

台灣早已邁入高齡化社會，面臨「生不如死」人口危機，老人照護成為焦點議題。

其實許多長輩健康無虞，只是希望有人陪伴。一名網友在Threads上分享，岳母經常分享自製早安花卉圖，但在群組卻總是被已讀不回或忽視。該網友於心不忍，便使用AI設定了一個群組機器人，主要任務是針對岳母發送的早安花圖給予認真回應，同時也可以回覆一些老人家常問的醫學問題。

該網友一開始只是想藉由科技力量多陪陪長輩，結果岳母出乎意料的滿意，幾乎把機器人當知心好友在互動，讓他感嘆玩了AI這麼久，這次是最有意義的一次。

貼文曝光，引發眾多網友大讚，「科技長照nice」、「建議上架吧！ 相信現在很多人忙碌，都有科技孝親代承膝下的需求」，紛紛希望可以提供指令模板，也想做一個機器人來和自家長輩多聊聊天。還有留言表示，長輩如果缺乏親友的回應與關注，其實很容易被詐騙集團趁虛而入，稱讚聊天機器人是超棒應用。

《聯合報》曾報導，長輩容易遭詐騙是大腦因年齡增長逐漸退化，更容易對陌生人產生信任，且詐騙常透過關懷問候建立信任，讓長輩在「渴望情感連結」中更容易受騙。