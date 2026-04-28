明起鋒面+東北季風全台濕涼 中部以北短延時大雨 勞動節連假放晴回溫

今天的天氣相對穩定，明後兩天由於有鋒面逐漸通過、東北季風增強，天氣從明天白天之後就會轉為不穩定的型態。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，明後兩天逐漸受到鋒面接近、影響，有局部陣雨或雷雨發生，中部以北地區和南部山區有短延時大雨發生機率。明晚到周五清晨，氣溫方面有下降情形，會比較偏涼的情況。

目前天氣現況，他說，台灣附近雲量比昨天多一些，不過這些雲系偏中高層的雲，所以並沒有下雨的情形。台灣北邊有鋒面逐漸在建立，不過離台灣比較遠，今天台灣附近吹南風，氣溫偏高。

李孟軒表示，明天北邊鋒面就會南移到台灣上空，所以明天白天之後，天氣轉趨不穩定，各地都要留意有短暫陣雨或雷雨的情形。周四鋒面逐漸通過，北邊有大陸高壓會帶來一些偏涼的空氣，所以周四這天溫度有轉涼情形。

周五鋒面離台灣更遠，李孟軒表示，北邊高壓在東移出海的情況，所以東北季風逐漸減弱，氣溫逐漸回升，天氣也轉趨穩定。到了周六台灣附近風向轉偏南風，中午過後有局部雷陣雨的情形。周日會有另外一道鋒面逐漸建立，周日晚間鋒面來到台灣北部海面，天氣偏向迎風面南部地區可能還是有一些陣雨，其他地區午後雷陣雨。

李孟軒表示，下周一會是下一道鋒面開始影響台灣的時間點，降雨又會逐漸明顯起來。

今天降雨趨勢，李孟軒說，仍是降雨偏少情形，多雲到晴為主，還是要留意花東地區、午後偏山區的地方有午後局部降雨情形。比較明顯變化落在明天，周四這兩天，明天隨著鋒面接近、逐漸影響，明天白天之後各地逐漸轉為短暫陣雨或局部雷雨，中部以北、南部山區明後兩天可能有短延時大雨發生機率。周四鋒面雖然逐漸在通過，但是水氣還是比較偏多，降雨範圍預計還是比較廣一點。

天氣比較穩定的時間點，李孟軒預估會是在勞動節連假的第一天，也就是周五，天氣轉為比較穩定，降雨偏向花東地區，以及午後中南部山區零星降雨。周六水氣稍微增加，還是以午後降雨稍微增加情形為主，中午過後各地山區，以及宜蘭、花蓮、大台北地區會有一些午後陣雨出現。

李孟軒表示，周日鋒面逐漸接近，主要是迎風面南部地區會有短暫陣雨之外，其他地區留意午後陣雨發展。下一次雨勢比較明顯情況是在下周一這一天。

溫度方面，他說，今天溫度還是偏高，尤其西半部地區可以來到32至33度左右，南部近山區有機會來到36度左右高溫。明天白天鋒面逐漸影響，溫度有稍微下降一些的情形。比較明顯溫度下降情況，大致上落在明晚到周五清晨，也是東北季風影響的期間，氣溫上面會比較偏涼。周四各地高溫都有下降，尤其中部以北和花蓮地區比較偏涼。

李孟軒表示，預估周四高溫北部地區落在22度左右，中部和花蓮地區24度上下，比較需要留意是低溫方面，各地低溫18至20度左右。周五東北季風減弱，氣溫有逐漸回升情形，周六西半部地區再度來到30度左右高溫。

李孟軒說，今天至明天清晨，周六馬祖地區有低雲或霧影響能見度，留意航班資訊。台東地區明天和周日有焚風發生機率。