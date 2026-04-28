快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

明起鋒面+東北季風全台濕涼 中部以北短延時大雨 勞動節連假放晴回溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明後兩天逐漸受到鋒面接近、影響，有局部陣雨或雷雨發生，中部以北地區和南部山區有短延時大雨發生機率。聯合報系資料照片
明後兩天逐漸受到鋒面接近、影響，有局部陣雨或雷雨發生，中部以北地區和南部山區有短延時大雨發生機率。聯合報系資料照片

今天的天氣相對穩定，明後兩天由於有鋒面逐漸通過、東北季風增強，天氣從明天白天之後就會轉為不穩定的型態。中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，明後兩天逐漸受到鋒面接近、影響，有局部陣雨或雷雨發生，中部以北地區和南部山區有短延時大雨發生機率。明晚到周五清晨，氣溫方面有下降情形，會比較偏涼的情況。

目前天氣現況，他說，台灣附近雲量比昨天多一些，不過這些雲系偏中高層的雲，所以並沒有下雨的情形。台灣北邊有鋒面逐漸在建立，不過離台灣比較遠，今天台灣附近吹南風，氣溫偏高。

李孟軒表示，明天北邊鋒面就會南移到台灣上空，所以明天白天之後，天氣轉趨不穩定，各地都要留意有短暫陣雨或雷雨的情形。周四鋒面逐漸通過，北邊有大陸高壓會帶來一些偏涼的空氣，所以周四這天溫度有轉涼情形。

周五鋒面離台灣更遠，李孟軒表示，北邊高壓在東移出海的情況，所以東北季風逐漸減弱，氣溫逐漸回升，天氣也轉趨穩定。到了周六台灣附近風向轉偏南風，中午過後有局部雷陣雨的情形。周日會有另外一道鋒面逐漸建立，周日晚間鋒面來到台灣北部海面，天氣偏向迎風面南部地區可能還是有一些陣雨，其他地區午後雷陣雨。

李孟軒表示，下周一會是下一道鋒面開始影響台灣的時間點，降雨又會逐漸明顯起來。

今天降雨趨勢，李孟軒說，仍是降雨偏少情形，多雲到晴為主，還是要留意花東地區、午後偏山區的地方有午後局部降雨情形。比較明顯變化落在明天，周四這兩天，明天隨著鋒面接近、逐漸影響，明天白天之後各地逐漸轉為短暫陣雨或局部雷雨，中部以北、南部山區明後兩天可能有短延時大雨發生機率。周四鋒面雖然逐漸在通過，但是水氣還是比較偏多，降雨範圍預計還是比較廣一點。

天氣比較穩定的時間點，李孟軒預估會是在勞動節連假的第一天，也就是周五，天氣轉為比較穩定，降雨偏向花東地區，以及午後中南部山區零星降雨。周六水氣稍微增加，還是以午後降雨稍微增加情形為主，中午過後各地山區，以及宜蘭、花蓮、大台北地區會有一些午後陣雨出現。

李孟軒表示，周日鋒面逐漸接近，主要是迎風面南部地區會有短暫陣雨之外，其他地區留意午後陣雨發展。下一次雨勢比較明顯情況是在下周一這一天。

溫度方面，他說，今天溫度還是偏高，尤其西半部地區可以來到32至33度左右，南部近山區有機會來到36度左右高溫。明天白天鋒面逐漸影響，溫度有稍微下降一些的情形。比較明顯溫度下降情況，大致上落在明晚到周五清晨，也是東北季風影響的期間，氣溫上面會比較偏涼。周四各地高溫都有下降，尤其中部以北和花蓮地區比較偏涼。

李孟軒表示，預估周四高溫北部地區落在22度左右，中部和花蓮地區24度上下，比較需要留意是低溫方面，各地低溫18至20度左右。周五東北季風減弱，氣溫有逐漸回升情形，周六西半部地區再度來到30度左右高溫。

李孟軒說，今天至明天清晨，周六馬祖地區有低雲或霧影響能見度，留意航班資訊。台東地區明天和周日有焚風發生機率。

東北季風 鋒面 氣象資訊 天氣動態

延伸閱讀

水氣由南至北增 明後天鋒面+東北季風影響 全台雷雨大降溫

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

傘先別收！這日起變天「北部防大雨」 五一連假好天氣回歸

今熱飆35度水氣增 吳德榮：明午後鋒面挾雷雨抵達 中部以北變天

相關新聞

新光三越搶下台鐵北車商場經營權 微風：正式提出異議

台鐵公告台北車站商場由新光三越為最優得標人，現任經營者微風第二，但評選過程充滿爭議，而微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，已依法提出正式異議。

美國花生恐衝擊我3成花生農 農業部輔導轉作 曝進口業者意願

美國今年國外貿易障礙報告（NTE）緊盯台灣在台美對等貿易協定（ART）中做出的承諾，特別是針對美國花生等農產品的市場進入限制，包含美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花

台鐵宣布新光三越拿下北車商場經營權 微風廣場評定次優

台鐵公司今天上午在官網公告，台北車站商場ROT案完成評審，新光三越獲選最優申請人。

梅雨季水庫解渴？氣象署：往聖嬰發展機率高 氣溫偏高雨量偏少

中央氣象署今舉辦梅雨展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜說，今年春季累積雨量為氣候值的8成，降雨天數為自1951年以來第5少。展望5至7月梅雨季，預測逐步往聖嬰發展機率偏高、氣溫正常偏高，雨量正常偏少。

溥儀、張學良和宋美齡都曾收藏的一幅畫 雍正用它平息篡位醜聞估價6億

蘇富比宣布5月將拍郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」。這是郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良、宋美齡等人典藏。這幅看似平凡的靜物畫作，其實蘊藏著雍正皇帝九子奪嫡陰影之下的心路歷程與權力圖譜，預期成交價逾1.5億港元(逾台幣6億)。

今熱飆35度水氣增 吳德榮：明午後鋒面挾雷雨抵達 中部以北變天

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明天上午，南方水氣略增，各地大致晴時多雲，馬祖有濃霧。白天暖熱，早晚涼，東半部偶有局部短暫降雨，今天午後山區偶有局部零星飄雨的機率。今天北部18至33度、中部18至33度、南部18至35度、東部17至32度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。