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女性咖啡別亂喝！醫曝「喝錯時間」阻鐵吸收 還恐招三害

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫師指出，咖啡若喝錯時間，可能干擾鐵質吸收，尤其女性族群更需留意。示意圖／ingimage
日本醫師指出，咖啡若喝錯時間，可能干擾鐵質吸收，尤其女性族群更需留意。示意圖／ingimage

不少人習慣以咖啡提神，但飲用時機恐影響營養吸收。食安專家楊世煒近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文引述日本醫師觀點指出，咖啡若喝錯時間，可能干擾鐵質吸收，尤其女性族群更需留意。

根據日本內科與美容皮膚科醫師中島由美說法，關鍵在於咖啡中的「單寧」。單寧屬於多酚類物質，入口帶有澀味，常見於紅酒、茶與柿子，具有抗氧化、緊實肌膚及預防慢性病等潛在好處。不過，單寧也會與食物中的鐵質結合，影響人體吸收，使未被吸收的鐵質直接排出體外。

專家指出，女性因每月生理期，本就較容易出現鐵質不足，若再習慣於餐前或餐後立即飲用咖啡，恐進一步增加缺鐵風險。常見缺鐵症狀包括頭痛、心悸及容易疲倦等。

對此，專家提出三點調整建議。首先，應避免在餐前或餐後立刻飲用咖啡，建議與正餐錯開時間，以減少單寧干擾鐵質吸收的機會；若正在服用鐵劑，服藥前後30分鐘內也應避免喝咖啡。其次，可選擇深焙咖啡，由於焙煎時間較長，單寧與咖啡因含量通常較低，對身體負擔相對較小。第三，低咖啡因或無咖啡因咖啡雖仍含有單寧，但對容易心悸或受咖啡因影響睡眠的人而言，是較溫和的替代選項。

喝咖啡其實不只可提神，腎臟科醫師江守山先前引述發表於美國醫學會雜誌、由哈佛大學公共衛生學院等單位進行、追蹤逾13萬人長達43年的研究指出，每日適量飲用約2至3杯咖啡或1至2杯茶，與降低失智症風險及延緩認知退化具有關聯。研究團隊認為，咖啡中的活性成分可能在長期中對大腦產生保護作用，但仍需進一步釐清其機制。

咖啡 咖啡因 生理期

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