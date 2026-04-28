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吃相難看？「低消1杯飲料」根本變相割韭菜…點滿桌破千元同樣不行

聯合新聞網／ 綜合報導
滿桌高價餐點卻因「低消一杯飲料」被逼加點引爆網怒，質疑店家為賺毛利變相割韭菜，消保官也出面認證此舉屬於標示不清的文字遊戲。示意圖／Ingimage
滿桌高價餐點卻因「低消一杯飲料」被逼加點引爆網怒，質疑店家為賺毛利變相割韭菜，消保官也出面認證此舉屬於標示不清的文字遊戲。示意圖／Ingimage

周末前往咖啡廳享受悠閒時光，卻因為店家的「低消規定」惹出一肚子氣！

有民眾抱怨，自己到咖啡廳已點了主食與甜點，消費金額早已遠超店內飲品的價格，結帳時卻被店員告知「低消是一杯飲料」，意味著餐點金額無法折抵，必須額外再加點飲品才能符合內用資格

這樣的強制規定讓消費者相當不滿，痛批店家的做法根本是「割韭菜」的行為，引發網路熱烈討論。

過去礁溪千元餐點事件曾掀網路論戰

其實「低消一杯飲料」的爭議在台灣餐飲界早已不是新鮮事。回顧2022年初，宜蘭礁溪就曾發生過知名麵包餐廳的低消糾紛，當時有女作家點了上千元的餐點，卻因沒有點飲料而被店家堅持要求補點。

當時在Dcard與PTT等論壇上就掀起兩派論戰，許多網友驚呼，一直以為「低消一杯飲料」指的是「消費總金額達到一杯飲料的價格即可」，沒想到店家的真實意思是「無論花多少錢都強制必須點一杯飲料」，直呼這種文字遊戲讓人難以接受。

飲料利潤高成店家強制入場券

探究這種被網友批評為霸王條款的規定，背後真相疑似是店家看準「飲料毛利最高」，形同把飲品當成強迫消費的入場券！

許多業者或許會拿店租與人事成本高漲當理由，但當顧客單桌消費已經破千元、甚至點了滿桌高單價的鹹甜食，總額遠遠超過一杯飲品的價值時，店家卻依然死守「必須額外加點飲料」的僵化規定，看在消費者眼裡，疑似成了另一種變相的「割韭菜」行為。

為了一杯相對低成本的飲料，形同從消費者荷包裡多扒一層皮，不僅容易讓顧客產生被當作提款機的負面感受，更可能因此消磨掉餐飲業與顧客間的基本尊重，讓原本美好的用餐體驗大打折扣。

消保官認證：標示不清易生糾紛

針對此類消費糾紛，行政院消保處與多位消保官過去就曾出面給出見解。在一般大眾與法律的認知中，「低消」兩個字代表的是「最低消費金額」。

如果店家的本意是強制每位客人都必須點飲品，在菜單的標示上就不應該使用容易讓人混淆的「低消」二字，而是應該明確寫出「必點一杯飲料」或是「基本入座條件為一杯飲品」。若店家標示不清，不僅容易衍生消費糾紛，也缺乏對消費者的尊重。

咖啡廳

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