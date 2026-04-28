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護師節前夕台東基督教醫院護理師分享進修歷程 展現在地醫療韌性

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院護理部主任歐惠容（中）帶領著護理部同仁，秉持護理熱忱照護民眾，護理人員也在職涯中不斷精進專業知能與技能。圖／東基醫院提供
台東基督教醫院護理部主任歐惠容（中）帶領著護理部同仁，秉持護理熱忱照護民眾，護理人員也在職涯中不斷精進專業知能與技能。圖／東基醫院提供

在國際護師節前夕，台東基督教醫院邀集院內4位護理師分享自身從基層職務一路進修、投入護理專業的歷程，呈現在地醫療人力培育的成果，也反映偏鄉醫療長期面臨的人才留任與進修挑戰。

院方指出，長年致力於培育並留住在地醫療人才，除與馬偕醫護管理專科學校、國立台東大學等校合作外，也鼓勵院內照顧服務員、助理員及事務員透過在職進修，取得護理師資格。護理部主歐惠容任表示，目前院內仍有多名護理人員持續攻讀二技及碩士學位，展現精進專業的動能。

此次分享的4位護理師中，不少人並非一開始就踏入護理領域，而是在工作中接觸後逐漸產生興趣。現任呼吸照護病房護理長的陸美春，早年為兼顧家庭選擇擔任照顧服務員，因希望理解醫囑而進修護理，逐步完成學業並取得執照，最終投入第一線護理工作。

陸美春回憶，初任護理師時曾因適應壓力萌生退意，所幸在前輩鼓勵下走過低潮，也見證醫院一路成長。

同為陸美春高中同學的尤亞芳，則是在陪同家人就醫時接觸醫療環境，進而投入門診助理工作，在學長姐經驗傳承下確立方向。盡管需每週跨縣市上課，她仍完成學業並取得護理師資格，至今已在產兒科服務多年。

此外，原為門診助理員的楊心怡與曾惠如，皆在兼顧家庭與工作的情況下持續進修。楊心怡為照顧年幼子女，先從助理員做起，後來在同事協助下完成專科與二技學業，轉任病房護理師。曾惠如則在醫師鼓勵下進修，並進一步取得內視鏡技術師資格，持續深化專業能力。

院方表示，偏鄉地區進修資源相對不足，護理人員若欲升學，多須跨縣市就讀，無論時間或經濟成本均較高。然而，透過制度支持與同儕協助，仍有不少人選擇在地扎根，提升醫療服務品質。

透過這些案例，台東基督教醫院期盼讓外界看見護理專業背後的努力與付出，也在護師節前夕向所有堅守崗位的護理人員致意。

台東基督教醫院產兒科病房是照顧台東孕、產婦及新生兒的重鎮之一，護理長賴玉菁（中）與尤亞芳（右）、楊心怡（左），皆在兼顧家庭與工作的情況下持續進修完成學業。圖／東基醫院提供
台東基督教醫院產兒科病房是照顧台東孕、產婦及新生兒的重鎮之一，護理長賴玉菁（中）與尤亞芳（右）、楊心怡（左），皆在兼顧家庭與工作的情況下持續進修完成學業。圖／東基醫院提供

台東 護理師 偏鄉

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