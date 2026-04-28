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今天高溫炎熱和它強勢西伸有關 粉專：鋒面明深夜抵達 將有一波雷雨
今天高壓籠罩晴朗炎熱，鋒面明天報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高氣壓強勢西伸，從西北太平洋一路延伸到菲律賓、南海，台灣正好位於高壓北側，各地天氣大致穩定，高溫炎熱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面系統正在中國長江流域一帶建立中，明天就會逐漸東移靠近，深夜至周四上午間通過台灣上空，屆時將有一波雷雨，注意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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