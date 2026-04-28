蘭嶼機場終於要有ATM了 立委追進度機場改建一併納入ATM設置

立法委員陳瑩近日關心蘭嶼機場改建進度，並針對機場內尚未設置自動提款機（ATM）問題，要求相關單位加速規畫，提升離島交通與金融服務便利性。

陳瑩表示，日前接獲蘭嶼鄉親及遊客反映，機場內缺乏ATM設備，對於居民及旅客臨時有現金需求時相當不便，要求交通部民用航空局及中華郵政，在機場改建過程中一併納入ATM設置。

目前全國多數離島機場均已設置ATM，但蘭嶼與綠島尚未設置，形成服務落差。現階段蘭嶼全島僅有3處ATM，分別位於東清超商、開元漁港農會及蘭嶼郵局，其中距離機場最近的郵局約2.06公里，對臨時有提款需求的旅客與居民而言仍顯不便。

陳瑩指出，機場為人流進出的重要節點，基本金融服務不可或缺，相關設施應與實際需求相符。鄉長吳清美也表示，感謝中央協助推動，未來提供ATM服務，將有助於提升居民生活便利性。

依規畫，蘭嶼與綠島ATM設置將配合航廈工程同步推動。其中，蘭嶼臨時航廈預計於近期完工，綠島臨時航廈預計於6月完工；兩地永久航廈則預計於明年12月完工，ATM設施將逐步到位。