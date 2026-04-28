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ART讓美國花生傾銷台灣？陳駿季：形塑品牌 價值戰取代價格戰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
農業部長陳駿季。圖／聯合報系資料照片
農業部長陳駿季。圖／聯合報系資料照片

根據台美對等貿易協定（ART），美國花生將可零關稅進口，外界關心可能大舉入侵。農業部陳駿季今天表示，我國花生進口大多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生同樣要跟這些對手競爭，國內也應該趁此機會進行產業轉型，農業部一定會支持農民與產業。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，針對美國花生進口零關稅相關議題，陳駿季會前受訪時表示，我國花生進口大多來自印度、巴西及阿根廷，美國花生前年僅75噸，至於去年也僅有68噸，盡管美國花生零關稅進口台灣，一定還是要跟這些對手相互競爭。

陳駿季說，農業部持續關注可能的長期影響，因此也提出濕莢收購等多項方案，「我們不希望花生農這麼辛苦地把花生曬在稻穀上，所以應該趁這個機會進行有效的產業轉型，透過產業轉型還有集團栽培，農民只要負責種植，後面的加工跟冷鏈部分就是由集團栽培經營。」

陳駿季還說，農業部也將透過行銷確保國內品牌優勢，台灣人還是比較喜歡台灣花生的香氣，「我們會持續讓台灣花生，成為國內的唯一選擇。」

媒體詢問，美國花生價錢比較便宜，是否可能出現價格落差。陳駿季表示，早期市場貿易以價格為主，農業部希望以「價值戰爭」取代「價格戰爭」，就是讓國內花生具有品牌及安全性，然後透過價值讓消費者肯定。

陳駿季說明，花生不容易在生產端囤貨，農業部持續跟花生農座談，希望透過集團栽培契作、濕莢收購等方式，省掉農民自己烘花生殼的辛苦，政府也會建立區域性烘乾設備進行協助，一定會支持農民與產業，儘管對美談判內容尚未實施，我國應該藉此機會進行產業轉型。

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