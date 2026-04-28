北車商場經營權確定新光三越 依促參法業者可提出異議

台北車站商場經營權招標案揭曉前，23日市場傳出由新光三越奪得經營權，台鐵公司今宣布評選結果，台北車站商場經營權招標案最終由新光三越取得，後續將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業；根據促參法規定，決標公布結果後，業者若覺得評選過程有瑕疵可提出異議。

台鐵公司今表示，本公司於115年4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」。

台鐵表示，後續台鐵公司將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，甄審結果可至財政部促進民間參與公共建設資訊網（ https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx ）及台鐵公司官網查詢。

台北車站為全台運量最大的交通樞紐，在微風集團長期經營下，商場年營收規模已達約30億元，具備穩定現金流，被業界視為高收益資產。此案評選結果最終由新光三越取得經營權，市場認為，憑藉其長期深耕新光三越台北站前商圈的經驗，有機會整合既有據點，強化區域商業連結，帶動整體營運效益。

但由於台北車站商場標案評選結果尚未對外公告，市場卻已提前流傳相關排序，引發業界對評選程序與資訊保密機制的關注。

據了解，該商場主管機關台鐵本月22日召開評選會議，除了邀請各競標業者答詢，還參考組織與相關實績經驗等六大項評分項目，但由於評選結果提前流出，因此台鐵公司延後公布。據了解，台鐵昨召開相關會議討論，並於今天對外公告評選結果。

由於評選結果23日提前洩露，據傳有業者已向台鐵公司提出異議。根據促參法規定，待決標公布結果後，業者若覺得評選過程有瑕疵可提出異議，未來可能走向重新評選，若台鐵置之不理，原本單純的車站商場招標，恐將上演曠日廢時的法律戰。