乳牙底下藏10顆牙！罕見齒瘤手術摘除助高中生恢復長牙

台中一名高中生因乳牙遲未脫落，到衛福部豐原醫院醫院求診，透過X光檢查，竟在乳牙下方發現有約10顆牙齒組成的「齒瘤」，牙科主任朱晃照表示這種情況很少見，手術後幫助這名高中生恢復正常長牙。

朱晃照主任指出，齒瘤是口腔顎骨中最常見的良性齒源性腫瘤之一，屬於牙齒發育異常形成的錯構瘤，內含牙釉質、牙本質與牙髓等組織，可能呈現為一顆顆迷你牙齒（混合性齒瘤），也可能是不規則鈣化團塊（複合性齒瘤），高中生此例正是典型的多顆牙齒型態。

朱晃照說明，根據研究指出齒瘤整體發生率約在0.2%至1%左右，齒瘤最容易被忽略的原因在於幾乎沒有症狀，齒瘤常見於青少年階段，尤其在換牙期間更需特別留意，不少患者直到恆牙遲遲未長出、牙齒排列異常，甚至準備矯正時才被發現，齒瘤會阻擋牙齒正常萌發路徑，長期下來可能導致牙齒歪斜、咬合不正，甚至影響顎骨發育與臉型。

他說若出現乳牙遲遲未脫落、恆牙未萌發、牙齦局部隆起，或牙齒排列突然出現異常等情況，都可能是齒瘤阻擋牙齒生長的徵兆。

朱晃照表示，在治療上，口腔顎面外科手術是關鍵，透過數位X光與3D影像定位，可精準判斷齒瘤位置與範圍，多數情況可採微創方式完整移除，傷口小、恢復期短，安全性高，術後再依牙齒生長情況評估是否需要矯正，多數患者都能順利恢復正常齒列。

他提醒，口腔健康不應依賴是否疼痛來判斷，成長中的兒童與青少年，建議定期接受牙科檢查，必要時透過影像檢查掌握牙齒發育狀況，透過定期檢查提早發現，及早接受專業口腔外科治療，才能真正避免後續長期且複雜的牙科問題。