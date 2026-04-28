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亞洲首座！台中榮總獲TriNetX「2026傑出合作夥伴獎」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
TriNetX資深副總裁Steve Lethbridge（右）頒贈傑出合作夥伴獎，由台中榮總院長傅雲慶（左）代表受獎。圖／台中榮總提供
TriNetX資深副總裁Steve Lethbridge（右）頒贈傑出合作夥伴獎，由台中榮總院長傅雲慶（左）代表受獎。圖／台中榮總提供

台中榮總獲全球知名的國際醫療研究資料平台TriNetX評選為「2026年傑出合作夥伴獎」，成為亞洲地區首家獲此獎的醫療機構，肯定台中榮總運用臨床數據推動研究在智慧醫療、臨床及資料庫管理與應用等面向的成果。

TriNetX整合全球逾萬家醫療機構、3億名病人的去識別化病歷資料，協助研究者建立準確資料群組、即時查詢與先進分析。TriNetX全球醫療合作夥伴資深副總裁Steve Lethbridge日前抵台，參訪台中榮總並頒贈獎牌，由台中榮總院長傅雲慶代表受獎。

TriNetX每季在全球合作醫院中，依據資料品質、資料量、研究表現及法規遵循等多項指標，遴選出一家整體表現優異的醫療機構頒發「傑出合作夥伴獎」，基於該平台於臨床研究、實證醫學及新藥開發的廣泛應用，獲獎具高度國際指標意義。

TriNetX表示，台中榮總長期投入臨床資料庫建置、積極參與國際研究合作，並嚴格落實資料隱私與遵循法規。截至1月29日，中榮已有131名研究人員完成該平台註冊及人體試驗委員會審查程序，成員涵蓋心臟醫療、腫瘤癌症治療和其他內外科，顯示中榮各臨床領域都積極運用平台資料投入研究，團隊透過平台發表國際論文已達33篇。

台中榮總指出，導入TriNetX作為院內數據驅動研究的核心平台，成功串聯臨床實務與研究發展，不僅縮短研究設計到數據驗證的時間，也提升研究成果的可信度，強化實證醫療基礎。

台中榮總說明，這些成果有助於將台灣的臨床經驗轉化為具國際影響力的實證證據。未來中榮將持續深化數位醫療發展，強化國際研究合作，結合臨床、科技與研究能量，為民眾提供更精準、安全且具前瞻性的醫療服務。

台中榮總於獲國際醫療研究資料平台TriNetX評選為「2026年傑出合作夥伴獎」。圖／台中榮總提供
台中榮總於獲國際醫療研究資料平台TriNetX評選為「2026年傑出合作夥伴獎」。圖／台中榮總提供

台中榮總 國際醫療 數位

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