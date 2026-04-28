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男菸酒不離身40年 健檢加做胃鏡揪食道癌 微創手術助重生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
患者（右）在接受胸腔鏡微創手術後恢復良好，迅速找回安穩生活，與主治醫師翁任康合影留念。圖／台中慈濟醫院提供
患者（右）在接受胸腔鏡微創手術後恢復良好，迅速找回安穩生活，與主治醫師翁任康合影留念。圖／台中慈濟醫院提供

70歲林姓男子曾有40年菸酒不離身，現已戒菸酒，他在例行健檢做大腸鏡時臨時起意加做胃鏡，意外揪出第一期食道癌，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康以胸腔鏡微創手術完整移除病灶，他說早期食道癌幾乎無聲無息，常常發現時為時已晚，林姓男子真的很幸運！

林男說，他年輕時做生意交際應酬，菸酒不離身長達40年。10年前因顧慮健康成功戒除菸酒，身體平日並無異狀，吞嚥也完全正常。每年例行做大腸鏡檢查，心血來潮想「既然都要麻醉，不如連胃鏡一起照」，竟在食道黏膜發現異常，切片確診為食道癌。

經親友轉介得知，台中慈濟醫院醫師翁任康在胸腔外科領域技術精湛且視病猶親，他轉院到台中慈濟醫院，翁任康醫師指出，食道癌早期幾乎沒有症狀，因為食道有彈性，腫瘤需長到一定程度造成阻塞，病人才會出現吞嚥困難、喉嚨異物感等症狀，往往已是第三、四期。

翁任康針對林男病況，採用「胸腔鏡微創手術」，只在側胸壁開幾個小孔，搭配腹部小切口進行食道切除與胃管重建。相較傳統開胸手術動輒2、30公分的大傷口，微創手術大幅降低術後疼痛，更能保留胸廓完整，減少肺部併發症，縮短復原時間。

林男術後隔天即能下床活動，自述傷口疼痛遠低於預期，在醫護團隊密切照護下迅速穩定出院。家屬表示，翁任康醫師清楚果斷的治療說明，讓一家人面對癌症時能掌握明確方向，就像一顆「定心丸」。

翁任康提醒，食道癌與生活習慣息息相關，台灣食道癌病人高達9成以上是鱗狀上皮細胞癌，主要危險因子就是菸、酒、檳榔。酒精與香菸中的致癌物質會長期刺激食道黏膜，即使像林男一樣已經戒除多年，過去數十年累積的風險依然存在。

他說食道癌若能早期發現，手術切除後的5年存活率很高，且生活品質幾乎不受影響。建議有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的高風險族群，年過40歲後應定期安排上消化道內視鏡（胃鏡）檢查，若有吞嚥不適、胸口悶痛或不明原因體重減輕，應盡速就醫，切勿輕忽身體的警訊。

台中慈濟醫院翁任康醫師（左）為患者術後檢查，胸腔鏡微創手術因傷口小，不僅降低疼痛，也大幅縮短復原時間。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院翁任康醫師（左）為患者術後檢查，胸腔鏡微創手術因傷口小，不僅降低疼痛，也大幅縮短復原時間。圖／台中慈濟醫院提供

食道癌 戒菸 健檢 微創手術

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