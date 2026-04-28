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水氣由南至北增 明後天鋒面+東北季風影響 全台雷雨大降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天、周四受鋒面通過及後續東北季風南下影響，各地天氣轉不穩定。聯合報系資料照片
明天、周四受鋒面通過及後續東北季風南下影響，各地天氣轉不穩定。聯合報系資料照片

把握好天氣，明天又有鋒面報到，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天為高壓迴流偏東到東南風環境，水氣由南至北稍增多，東南部地區及恆春半島局部有短暫陣雨偶雷雨發生，南部及東半部地區有局部短暫雨。夜晚起，基隆北海岸也局部有短暫陣雨情形。其他地區大致多雲到晴天氣，午後各地山區局部有短暫雷陣雨發生機會。

氣溫方面，黃國致說，今天北部地區約20至32度，中部地區約21至33度，南部地區約23至33度，東半部地區約21至29度。各地白天感受偏熱，另西部地區溫差較大。

明天、周四受鋒面通過及後續東北季風南下影響，各地天氣轉不穩定。他說，明天白天起陸續轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣；周四各地同樣為陰局部短暫陣雨天氣，北部及西部地區易有雷雨發生。明天、周四中部以北及東北部地區雨勢相對較大，有局部大雨發生機會。

氣溫方面，黃國致表示，受降雨及東北季風影響，北部及東北部地區高溫降至約22度左右，中部地區高溫24至26度左右，南部地區高溫約降3度，東南部地區約降2度，中部以北及東北部地區降溫明顯，感受濕涼。

至於勞動節連續假期天氣，他說，周五、周六東北季風減弱，轉偏東到東南風環境，各地氣溫回升，白天溫暖偏熱，早晚仍較涼。天氣也短暫回穩，各地大多為多雲到晴天氣，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後各地山區局部有短暫雷陣雨機會。

黃國致表示，周日至下周一受另一波鋒面影響，周日除南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴，午後各地山區局部有短暫雷陣雨；下周一各地多雲到陰，局部有短暫陣雨發生，中部以北及東北部地區雨勢會較明顯。氣溫方面無明顯變化，維持白天偏熱，早晚較涼的型態。

他說，今明兩天馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，周六金門及馬祖地區有低雲或局部霧發生機會，交通往返多留意航班資訊。另明天東南部地區有焚風發生機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 東北季風 基隆 雷雨 鋒面 氣象資訊 天氣動態

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