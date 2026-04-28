美秀集團10周年返嘉開唱門票完售 嘉義市下月掀音樂觀光雙熱潮

嘉義發跡的樂團美秀集團迎來成軍10周年，5月23日、24日重返家鄉嘉義市，在嘉市大同技術學院舊校區舉辦大型專場演唱會。消息曝光後迅速引爆樂迷熱情，2天演唱會門票全數完售，展現驚人號召力，為嘉義注入一股久違的音樂狂潮。

此次選址別具意義，市府提供美秀集團退場的大同技術學院校本部校園空間，首次轉化為搖滾舞台，每場預計吸引約滿場6千多名觀眾進場，2天合計逾萬人次，將是近年嘉義難得一見的樂團專場音樂盛會。隨著演出接近，市區氛圍升溫，中央噴水圓環旁商家牆壁，高掛美秀集團10周年演唱會大型看板，取代選舉人物看板，成為街頭吸睛新地標，吸引民眾駐足觀看。

美秀集團與嘉義淵源深厚。去年嘉義市320+1城市博覽會開幕壓軸登場，並與王彩樺攜手演唱主題曲「全家一起飛」，融合在地文化與賽博台客風格，掀起全場高潮。當晚數萬名觀眾揮舞手機燈光，宛如星海閃耀，也讓外界對此次十週年專場更加期待。

隨著5月演唱會登場，加上下月登場藝術節，嘉義市將迎來藝文活動高峰。觀光業看好音樂與藝術雙引擎帶動人潮回流，預期將吸引全台樂迷與遊客湧入，推升住宿、餐飲與商圈買氣，形成一波文化觀光熱潮。

從地方樂團一路走向國際舞台，美秀集團成為台灣指標性代表。這回選擇在10周年回起點開唱，象徵意義濃厚，具情感連結。團員透露，演出將捨去過往華麗包裝，回歸樂團最純粹聲音本質，全面升級歌單與編排，帶給樂迷耳目一新現場體驗，讓每位走進現場觀眾，都能感受「升級版」的音樂震撼。