未來1周2波鋒面及東北風影響 賈新興曝梅雨季降雨趨勢

天氣即將轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，周四及下周一至下周二，分別受鋒面及東北風影響；五一假期大致午後短暫雨。

近期天氣趨勢，他說，明天，白天台南以南及宜花東山區有零星短暫雨，午後高雄以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。周四受鋒面及東北風影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後彰化以南亦轉有局部短暫陣雨。

周五開始就是勞動節連續假期，賈新興表示，周五，午後竹苗以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。周六，白天新竹至雲林有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。周日，台中以南沿海有零星短暫雨，午後中投山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二受鋒面及東北風影響，其中下周一嘉義以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周二，西半部及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。下周三，清晨西半部沿海仍有零星短暫雨，午後桃園以南山區及嘉義以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周四，清晨新竹以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

5、6月是梅雨季，他說，短期氣候趨勢預測，5月中旬降雨顯著偏少，下旬以午後降雨的天氣型態為主，6月上旬降雨有略偏多的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。