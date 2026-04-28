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鋒面明起2天影響台灣 不排除雷雨轟全台 氣溫起伏劇烈
明天將變天，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，一道移動性鋒面將於明天至周四之間影響台灣，鋒面通過時各地有雷陣雨，通過後天氣逐漸放晴。再下一波鋒面影響時間，大約在下周一前後。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣溫起伏明顯，注意涼熱變化。明天鋒面通過前，南風盛行，各地高溫悶熱。周四鋒面通過後，轉短暫東北風，涼爽舒適。周末風向再度轉南，氣溫回升，又回到炎熱格局。
「本周風向南北交替」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣氣溫起伏尤為明顯，早晚溫差大，適時增減衣物。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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