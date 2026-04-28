鋒面明起2天影響台灣！不排除雷雨轟全台 氣溫起伏劇烈

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明天上午，南方水氣略增，各地大致晴時多雲，馬祖有濃霧。白天暖熱，早晚涼，東半部偶有局部短暫降雨，今天午後山區偶有局部零星飄雨的機率。今天北部18至33度、中部18至33度、南部18至35度、東部17至32度。

2026-04-28 05:25