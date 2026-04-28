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今熱飆35度水氣增 吳德榮：明午後鋒面挾雷雨抵達 中部以北變天
今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明天上午，南方水氣略增，各地大致晴時多雲，馬祖有濃霧。白天暖熱，早晚涼，東半部偶有局部短暫降雨，今天午後山區偶有局部零星飄雨的機率。今天北部18至33度、中部18至33度、南部18至35度、東部17至32度。
明天下午鋒面逼近，吳德榮表示，挾局部陣雨、雷雨，中部以北天氣驟變。周四鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨及雷雨，北台轉涼。
周五開始勞動節連續假期，他說，周五、周六鋒面遠離，天氣轉晴熱，氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。周日南方水氣略增，各地大致晴時多雲，馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。
5月進入梅雨季，梅雨何時來？ 吳德榮表示，下周一至下周四，梅雨季首波鋒面在北部陸地或在北部海面一帶徘徊。各國模式對各地區逐日的晴雨及降雨強度的模擬，差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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