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溥儀、張學良和宋美齡都曾收藏的一幅畫 雍正用它平息篡位醜聞估價6億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，這是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。圖／蘇富比提供
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，這是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。圖／蘇富比提供

蘇富比宣布5月將拍郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」。這是郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良、宋美齡等人典藏。這幅看似平凡的靜物畫作，其實蘊藏著雍正皇帝九子奪嫡陰影之下的心路歷程與權力圖譜，預期成交價逾1.5億港元(逾台幣6億)。

「池蓮雙瑞」於1723年（雍正元年）繪成，巧妙融合西方透視技法與中國審美理念，以罕見並蒂之蓮及雙穗瑞穀置於青釉弦紋瓶，形式仿自南宋官窰，顏色則彷彿汝窰的天青色。

雍正登基之初，政局動盪不安、個人噩運連連。尤其在「九子奪嫡」亂局中，雍正被認為有偽造遺詔、篡位之嫌，面對朝野重重阻力。恰好此時，紫禁城內苑太液池突發異象，池中蓮花盛開，花柄長出雙萼並蒂，出現「同心並蒂之蓮」之奇觀。雍正皇帝和朝臣嘆為奇觀，遂以此一吉兆彰顯新朝氣象、證明雍正乃天命所歸。

而在同心並蒂之蓮綻放的前幾天，雍正才剛聽聞山東小麥豐收的喜訊，獲進獻雙穗的瑞穀數百枝。中國農耕神話將穀物生長的週期隱喻為人的生命，穗則象徵帝王，雙穗瑞穀象徵新皇是皇統正朔。

雙穗瑞穀和並蒂之蓮兩大祥瑞的出現，清宮解釋為天意昭彰，雍正受命於天，乃大清正統之君。雍正龍心大悅，命郎世寧將兩大祥瑞以畫紀錄。畫成後郎世寧贏得雍正的信任，奠定他在宮中的地位。

1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，他帶走「池蓮雙瑞」寓居天津。人稱「少帥」的張學良也居於天津，溥儀遂以「池蓮雙瑞」作為政治獻禮送給張學良。張學良又把「池蓮雙瑞」送給民初最顯赫的宋氏家族，由嫁給蔣介石的宋美齡珍藏，近年重現於世。

而從「池蓮雙瑞」所蘊含的「天命所歸」政治意涵，不難理解為何這幅畫會在末代皇帝、張學良與宋美齡的手中輾轉流傳。但最後也證明了，所謂的「天命」也不過是夢幻一場。

蘇富比 雍正皇帝 宋美齡

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