運安會建議高公局：工程需道安檢核

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，被稱為「國道最危險休息站」，去年初更發生電動車自撞分隔島事故，釀四死四傷，運安會昨公布調查報告指出，事故車輛超速、自動駕駛輔助系統未能即時辨識標線，且交通工程未能緩和風險釀禍，建議高公局導入道路安全檢核機制。

高公局指出，他們針對現況線形套繪結果及現場檢核，該路段道路交通設施均符合相關規範，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。該路段去年十二月完成相關優化措施，後續將監視交通運作並將持續滾動精進相關措施。

運安會報告指出，在事故車輛自動駕駛輔助系統ＡＤＡＳ功能可能啟動，且未能即時辨識標線，事故車輛當時以約每小時一百公里車速行駛，駕駛未能立即警覺，在未及時減速下撞擊分隔島。

而五楊高架段南向終點內外車道皆為直線車道，內側車道直接銜接穿越性匝道，外側車道直接銜接楊梅休息站入口匝道，駕駛較不易察覺自身已進入匝道。此外，駕駛以時速一百公里行進，需在短時間內觀察密集出現的標誌、標線訊息，並隨即需判斷後續行駛路線，可能增加認知負荷，而交通工程設施也未能有效緩和風險。

運安會建議高公局，於新建道路工程或重大道路設施改善計畫中，導入道路安全檢核機制，除對車輛製造商、代理商等汽車銷售端宣導先進駕駛輔助系統功能及限制外，也應將小客車租賃業納入相關宣導對象。

運研所表示，道路安全檢核制度為首次引進國內，將有效提升國內公路建設的安全品質，因相關措施也將影響經費編列與建設期程，正進行導入研究，後續將提出相關制度建議與配套規畫，交通部再與相關機關協商討論後，推動施行。