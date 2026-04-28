聽新聞
0:00 / 0:00

修動保法 聚焦餵食是否即飼主

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

遊蕩犬追車、咬人、傷野生動物，問題日益嚴重，立法院審議動保法修正草案，是否將禁餵食遊蕩動物入法，各方意見分歧。農業部表示，本會期應會續審草案，審議重點將放在飼主定義的調整，例如是否餵食就等同飼主等，但這部分須在立法院委員會達到共識，並考量舉證可行性。

上會期動保法審議焦點包含立委張雅琳所提，設立遊蕩動物侵擾的衝突熱區並禁止餵食，透過上升到法律位階，避免遊蕩犬管理措施可能隨時因經費、人力等因素中止，有效減少遊蕩犬造成的農損、人民生命財產損失等。

另外，上次審議帶來最多討論的，是立委蔡易餘等人所提案，新增定時定點餵食者等同飼主的認定，目的在於餵食民眾應負起責任，避免餵食的動物造成生命財產損失時無法追償。

農業部動保司長江文全表示，本會期應會續審未完成的動保法修正草案，但目前委員會尚未安排議程，至於是否要設立衝突熱區還得視屆時的討論狀況而定，但會傾向有共識的部分先做法制處理。

至於是否要將禁止餵食上升到法律位階，江文全並未鬆口與表態，僅強調這部分仍須社會共識，應有縝密的討論，也要考量舉證的可行性，因此重點還是要回到飼主責任的加強，這次續審的一大重點也會是飼主定義的調整。

另美國密西根州的阿皮納市（Alpena）日前通過一項城市浪貓管理修正案，規定只要民眾餵養流浪貓將被視為該動物飼主，除要承擔照顧責任外，還要自費幫貓結紮，避免無主貓不斷增加。該修正案在該地也引發不少爭議。國內近期有民眾對此展開討論，認為台灣政府應參考，避免民眾一味餵食，卻又不想承擔責任。

立法院 農業部 動保法 飼主

延伸閱讀

寵物美容定型化契約 爆5大缺失

寵物缺藥 石崇良：應回歸動保法、不宜修藥事法

寵物醫療收費不一 醫籲落實獸醫法

知名寵物食品湯罐驚見不明異物 飼主怒控：品牌信任徹底崩盤

相關新聞

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

明天各地依舊高溫炎熱，但花東、恆春半島雨勢明顯、慎防雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四受到鋒面及東北季風增強影響，各地都有短暫陣雨，尤其中部以北需留意較大雨勢，直到周五水氣才趨緩，但下周一再受另波鋒面影響，中部以北水氣再增、高溫略降。

天天吃超商？醫揪「超加工食品」增中風率 3招找回健康飲食

台灣便利商店密度極高，為忙碌的現代人提供極大的便利，許多上班族甚至習慣「三餐全包」。不過桃園文新診所院長戴曉芙醫師近日發文示警，超商內充斥著各式「超加工食品」，長期大量攝取不僅容易引發心血管疾病，更會大幅增加中風的致命風險。

換季狂打噴嚏？專家曝「喝抹茶」可抗過敏：連研究員都意外

台灣氣候常年高溫潮濕，堪稱過敏的「完美溫床」。每逢季節交替，加上室內塵蟎、黴菌滋生與空氣汙染影響，許多人從小就飽受打噴嚏、鼻塞、流鼻水之苦。對此，食農專家近日分享一項來自日本的最新研究，指出日常飲用「抹茶」，竟有望讓過敏性鼻炎的打噴嚏次數大幅減少一半。

楊梅休息站自撞事故「工程未能緩和風險」 高公局：主因為駕駛嚴重超速

國道1號楊梅休息站去年發生電動車自撞釀4死4傷事故，運安會今公布調查報告指出，事故車輛超速、ADAS未能即時辨識標線，且交通工程未能緩和風險釀禍，建議高公局導入道路安全檢核機制；高公局表示，事故路段道路交通設施均符合相關規範，且已於去年12月完成相關優化措施，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

手機突冒煙怎辦？ 消防專家曝「保命第2步」：少這動作恐再燒起來

3C產品在日常生活中不可或缺，但鋰電池起火或爆炸的意外卻也時有所聞。近日，一名網友分享在烤肉時，同行友人的手機突然無故冒煙，她當機立斷將手機「直接丟進水裡」，成功阻止了後續的燃燒。這個機警的反應獲得臉書消防專業粉專大力稱讚，直指這是避開爆炸的最標準處置。

早期肺癌也會復發！高雄長庚副院長王金洲：1B期以上病患應積極治療

不少研究顯示，早期肺癌的治療策略與往後復發風險息息相關！以EGFR 基因突變的肺癌患者為例，其復發轉移的風險高於沒有基因突變患者的1.2倍到1.5倍，醫界建議，1B期以上的患者應採取更積極的治療策略，而術後輔助治療已成醫病共決的計畫選項之一，高雄長庚紀念醫院副院長王金洲對於上述醫療趨勢，有很深刻的觀察與體會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。