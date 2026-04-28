保育警訊 犬貓攻擊動物9年增1.84倍

農業部生物多樣性研究所最新統計，卅三年間收治一萬六千多隻野生動物救傷病例，其中遭犬貓攻擊的有五九四隻，二○一七年零撲殺政策上路後，遭犬貓攻擊動物比之前多了一點八四倍，穿山甲更高達三點五六倍，是最大苦主，生多所急救站長詹芳澤指出，對野生動物而言，遊蕩犬貓已是牠們生存的大魔王。

長期以來國內遊蕩犬貓管理成效不彰，收容所爆滿，收容所外遊蕩的犬貓騷擾、攻擊野生動物案例頻傳。生多所今年三月發布「從野生動物急救站救傷資料分析看野生動物遭犬貓攻擊之趨勢變化」報告，把野生動物救傷情形，以二○一七年零撲殺政策上路做分水嶺，前後數字對照，令人心驚。

生多所急救站指出，從一九九三年至二○二五年，卅三年間共收到一萬六千多隻野生動物救傷病例，若刪除到站處理前死亡等因素，有一萬四千多筆原生種野生動物資料納入分析，其中遭犬貓攻擊數量計五九四隻，被犬隻攻擊有四二五隻。

一九九三年至二○一七年間，遭犬貓攻擊占救傷數量與百分比為二○九隻與百分之二點二五，二○一八年至二○二五年，則上升為三八五隻與百分之六點九四，即零撲殺政策上路後遭犬貓攻擊動物數量為政策上路前的一點八四倍，救傷百分比則約三倍。

若再以遊蕩犬攻擊分析，這卅三年期間遭犬隻攻擊數量最多的野生動物為哺乳類的穿山甲，一九九三年至二○一七年間，遭犬隻攻擊占救傷數量為五○隻，零撲殺上路後提高至一七八隻，截至去年底總救傷數量高達二二八隻。二○一八年至二○二五年間穿山甲的救傷數量成長一點四三倍，而遭犬隻攻擊案例增加幅度達三點五六倍。

生多所急救站長詹芳澤另分析，當一隻野生動物被貓或犬攻擊後，經救傷處理後結果死亡加上安樂死的數據，犬攻擊達百分之五十三點一八，貓攻擊更高達百分之七十一點六，這樣高死亡率已不是遙遠的保育議題，對野生動物而言，遊蕩犬貓已是牠們生存的大魔王。