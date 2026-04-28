分不到獎勵金 公職醫護「像懲罰」

為了留住護理人力，眾多私立醫院為護理師加薪，但公立醫院卻礙於現行規定，即使醫院獲得許多獎勵金，也無法分配給公職護理師，加上公職護理師五十五歲時就能申請退休，以致台大、台北榮總等公立醫院每年求去護理師逾一二○人，平均每三天就有一人離職。

衛福部昨舉辦「健康台灣深耕計畫」第一階段成果發表研討會，多家部立醫院串聯全台地區醫院、基層診所與長照機構，表現亮眼。眾多大型醫院則針對「優化醫療工作條件」、「規畫多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」與「社會責任醫療永續」等四大範疇，提交計畫書，啟動台灣醫療體系的數位與綠色雙軸轉型。

不過，台北榮總院長陳威明上台時大吐苦水，他表示，國家遇到任何緊急狀況，公立醫院體系衝鋒陷陣，在獎勵金分配上，卻虧待了公職醫師、護理師，以台北榮總為例，七成護理師具有公職身分，但卡在規定，拿不到任何獎勵金「現在醫護人員至公立醫院，不是光榮，反而像懲罰」。

現為公立醫院協會理事長的陳威明表示，近年來，政府推動新制，公職護理師五十五歲即可申請退休，以致許多優質護理師到了五十五歲就退休，離開公立醫院，轉至私人醫院。近一年來，台大醫院流失五十多名資深護理師、北榮則流失七十六名經驗豐富的護理師。留不住這些資深人力，嚴重影響醫療照護、經驗傳承。

衛福部科技發展組技監劉明勳表示，公立醫院公職護理師受限於「公務人員服務法」、主計總處「公務人員激勵辦法」等，所有相關津貼、獎金都須依相關法規、預算發放，確實較為吃虧；但目前不易修改法規，近日內將與公立醫院主管單位開會討論，希望突破現行制度，給予公職護理師獎勵或津貼。