工會怒吼 台鐵、警消、公教上街爭調薪

公務人員逃亡潮引起政府重視，人事行政總處日前宣布將爭取調升公務人員的「專業加給」，廿多個國公營事業工會團體昨前往行政院前陳情，認為公務體系長年來業務攀升、承擔超額責任，不只專業加給要調升，還要求各級俸額至少調高六千元，並設置加班費率，泛公務體系比照辦理。

人事行政總處給與福利處回應，行政院將依照流程進行提案，並會納入各團體意見。

台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟及多個公務體系工會團體提出四項訴求，為各級俸額至少調高六千元；修正各機關加班費支給辦法，加班費以全薪計算，並設置加班費率；泛公務體系應比照公務人員調薪；技工工友調整薪餉表最高至二三○點，並檢討職工退休金計算基準。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕認為，公務人員日漸感受到業務量提升超越薪資的剝奪感，加上勞動環境面臨缺人、職場不法侵害等多項不利因素，導致人員離退和流動，行政院應同步考量以二○二六年、二○二七年應有調幅總計百分之六點七六作為最低調整幅度，各級俸祿額至少調高六千元。

台灣鐵路產業工會理事長曹嘉君說，低薪是台鐵無法穩定推動安全改革的最大障礙，低薪導致招考人才不利，甚至罕見發生延後報考以及備取即錄取的荒謬狀況，行政院目前只願意調升專業加給，應考量國公營事業也要調薪。

消防員工作權益促進會副秘書長林昶志表示，公務人員加班費不僅沒有倍率，甚至被設了上限，導致基層加班加愈多，政府付出的成本反而愈低，加班費必須要全薪計算，且要設置倍率。

台灣警察工作權益推動會主張，警察目前的勤務樣態，是源於長年來為國奉獻、為社會安全妥協形成的結果，政府應將加班費加成的基本權利還給基層。

全國教師工會總聯合會指出，台灣人均ＧＤＰ近十年大幅成長，但公教調幅竟不到國家成長率的六分之一，形同在經濟繁榮下的新貧。他們要求專業加給與教師學術研究加給應先行調升百分之廿，明年度整體調薪比率也要落實百分之十。