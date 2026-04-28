聽新聞
0:00 / 0:00

5月徵文主題：我的抗敏之路

聯合報／ 本報訊

五月天春雨、梅雨接踵而至，天氣乍暖還寒，也是鼻炎、氣喘異位性皮膚炎、蕁麻疹等過敏疾病好發之際，一不小心，也可能引發呼吸道感染。過敏體質的你，曾試過哪些預防及減敏方法？真能順利擺脫過敏體質？歡迎分享與過敏長期抗戰的心得與經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，5月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

異位性皮膚炎 聯合報 氣喘

延伸閱讀

2026第23屆台積電青年學生文學獎 5╱20截止收件！

換季狂打噴嚏？專家曝「喝抹茶」可抗過敏：連研究員都意外

【聯副生活誌粉專‧網路徵文】我來教你！

5月1日財神聖誕！命理師分享祭拜3招：正財偏財統統來

相關新聞

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

明天各地依舊高溫炎熱，但花東、恆春半島雨勢明顯、慎防雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四受到鋒面及東北季風增強影響，各地都有短暫陣雨，尤其中部以北需留意較大雨勢，直到周五水氣才趨緩，但下周一再受另波鋒面影響，中部以北水氣再增、高溫略降。

天天吃超商？醫揪「超加工食品」增中風率 3招找回健康飲食

台灣便利商店密度極高，為忙碌的現代人提供極大的便利，許多上班族甚至習慣「三餐全包」。不過桃園文新診所院長戴曉芙醫師近日發文示警，超商內充斥著各式「超加工食品」，長期大量攝取不僅容易引發心血管疾病，更會大幅增加中風的致命風險。

換季狂打噴嚏？專家曝「喝抹茶」可抗過敏：連研究員都意外

台灣氣候常年高溫潮濕，堪稱過敏的「完美溫床」。每逢季節交替，加上室內塵蟎、黴菌滋生與空氣汙染影響，許多人從小就飽受打噴嚏、鼻塞、流鼻水之苦。對此，食農專家近日分享一項來自日本的最新研究，指出日常飲用「抹茶」，竟有望讓過敏性鼻炎的打噴嚏次數大幅減少一半。

楊梅休息站自撞事故「工程未能緩和風險」 高公局：主因為駕駛嚴重超速

國道1號楊梅休息站去年發生電動車自撞釀4死4傷事故，運安會今公布調查報告指出，事故車輛超速、ADAS未能即時辨識標線，且交通工程未能緩和風險釀禍，建議高公局導入道路安全檢核機制；高公局表示，事故路段道路交通設施均符合相關規範，且已於去年12月完成相關優化措施，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

手機突冒煙怎辦？ 消防專家曝「保命第2步」：少這動作恐再燒起來

3C產品在日常生活中不可或缺，但鋰電池起火或爆炸的意外卻也時有所聞。近日，一名網友分享在烤肉時，同行友人的手機突然無故冒煙，她當機立斷將手機「直接丟進水裡」，成功阻止了後續的燃燒。這個機警的反應獲得臉書消防專業粉專大力稱讚，直指這是避開爆炸的最標準處置。

早期肺癌也會復發！高雄長庚副院長王金洲：1B期以上病患應積極治療

不少研究顯示，早期肺癌的治療策略與往後復發風險息息相關！以EGFR 基因突變的肺癌患者為例，其復發轉移的風險高於沒有基因突變患者的1.2倍到1.5倍，醫界建議，1B期以上的患者應採取更積極的治療策略，而術後輔助治療已成醫病共決的計畫選項之一，高雄長庚紀念醫院副院長王金洲對於上述醫療趨勢，有很深刻的觀察與體會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。