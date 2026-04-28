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健康你我他／長期閱讀扎根基 培養獨立思考力

聯合報／ 文／周世亮（高市苓雅）
翻開書，讓大腦動起來。圖／周世亮提供
翻開書，讓大腦動起來。圖／周世亮提供

閱讀不只是吸收資訊，更像是一種慢慢進行的「大腦運動」。在日常生活中一點一滴地累積，逐漸培養出在混亂中看清事情的能力。

閱讀的環境會影響思考時的感覺。在公園裡看書，周圍的綠意和微風，會讓人心情放鬆，適合讀輕鬆的文章；如果在安靜的書房，比較能專心思考艱深的內容。天氣也有差別，下雨天容易讓人沉澱心情，適合深入閱讀；天氣晴朗時，思緒比較清晰，理解力會更好。

不同的閱讀方式，會帶來不同體驗。翻閱紙本書，有一種專注與實質感；電子書則方便隨時隨地閱讀。透過AI互動，閱讀不再是單向接收，而是可以邊問邊學，理解得更完整、更深入。

讀什麼書，同樣重要。學術資料建立理性思考，輕鬆讀物讓人放鬆心情，新聞雜誌則讓我們掌握社會脈動。不過，閱讀真正的價值，在讀完之後透過筆記或與人討論，才能把別人的觀點變成自己的想法。

閱讀不僅累積知識，也影響思考與生活。能拓展視野、提升理解力，避免被片面資訊所左右；透過多元觀點，強化分析與判斷。同時幫助沉澱情緒、提升專注，使心境更穩定。長期閱讀也能增進表達能力，讓語言更清晰，最終建立起自己的價值觀與獨立思考能力。

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