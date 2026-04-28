馬偕守護尖石 看診揪出姊妹染特殊肝病

新竹縣尖石鄉山區幅員遼闊，平均海拔高度均1500公尺以上，長期仰賴馬偕醫院醫療團隊給予支援與協助。馬偕醫療團隊在長期醫療支援中，發現一對不菸不酒的姊妹罹患「原發性膽汁性膽管炎」（PCB）的特殊病例。醫師表示，患者症狀不明顯，只是偶爾覺得「累累的」，所幸透過肝炎防治計畫，早期發現並規律治療，避免病程進展至肝硬化。

「哪裡有需要，就往哪裡去」，馬偕醫院多年來深耕偏鄉醫療，其中新竹縣尖石鄉受限於地處偏遠，長期仰賴馬偕醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年，日前由馬偕醫院董事長李奇龍及總院長張文瀚率團隊共43人前往司馬庫斯舉辦大型醫療活動，總計看診與檢查達183人次。

馬偕醫院消化科系資深主治醫師陳席軒表示，7年前為居民進行腹部超音波檢查，發現現年57歲的拉娃長期感到疲累，過去沒有B肝與C肝病史，平日的飲食清淡且無飲酒習慣，但其黃疸指數偏高，肝功能異常，膽固醇超標，檢查發現是肝臟出現慢性發炎後的質地改變，確診罹患自體免疫性疾病「原發性膽汁性膽管炎（PBC）」。

陳席軒說，PBC屬於自體免疫疾病，女性罹患率較高，醫療團隊針對拉娃的女性家人進一步檢查，去年發現37歲的妹妹也有同樣疾病，目前姊妹都是秀巒衛生室固定追蹤的個案，長期規律服藥，控制良好，維持原有生活作息。

陳席軒表示，PBC患者症狀不明顯，偶爾會覺得「累累的」，有時候皮膚會感到搔癢，但症狀都不至於太嚴重，以至於較少早期發現，若能早期發現並規律治療，可避免病程進展至肝硬化。