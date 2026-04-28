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健康名人堂／癌症照護 推動電子版病人報告結果

聯合報／ 張金堅

衛福部今年推出新版乳癌照護品質提升方案，投入四千萬元，以論質計酬取代論量計酬，希望依循最新治療指引，提供乳癌患者更完整的連續性照護服務。其中涵蓋廿二項指標，可根據治療結果，給予額外績效獎金，為乳癌癌友、醫院及醫療團隊創造多贏局面。但臨床評估指標存活率、復發率等為主，往往忽略病人主觀結果或感受。

以病人為中心 補足傳統指標

隨著癌症治療快速發展，單以存活率及腫瘤反應作為照護品質指標已顯不足，目前對反映病人真實的治療經驗與生活品質非常重視，即所謂病人報告結果（Patient-Reported Outcome,PRO），已被國際癌症研究及臨床照護視為補足傳統臨床指標的關鍵工具，PRO是「以病人為中心」與「價值導向醫療」的核心資料。

PRO是指病人透過紙本或電子版，直接回報健康狀態及治療結果，涵蓋相關症狀、不良反應，主觀及角色功能以及生活品質等，其測量工具稱為「PROMs（Patient-Reported Outcome Measures）」。

此觀念從2000年後頻繁使用，紙本較為繁複，常有人為錯誤，目前已改由手機、平板或電腦等工具的電子版（簡稱ePRO）取代，這些年來，英國、德國、義大利、丹麥、美國相繼利用電子版PRO，收錄病人回報資訊。

歐美實施成效 增病患滿意度

以乳癌為例，英國、德國、義大利、丹麥皆有相關學術論文發表，證實可以減少非計畫性急診或住院7至11%，可增加用藥遵從性10%，更可提供疼痛控制及降低心理焦慮30%，所以歐洲藥品管理局（EMA）以及美國食藥署（FDA）都相繼使用，並廣泛擴及到各種癌症。

美國食藥署於2021年6月發表「病人報告結果」指引草案，並於2023年正式列為「病人為中心的藥物開發指南」，歐盟亦有標準化的規範及應用經驗。

綜觀近20多年來ePRO的發展，歐美國家在癌症領域已趨成熟，且有豐富經驗及具體成效，ePRO評估量表已標準化且具一致性，癌症治療從短期，即手術、化療等、中期如荷爾蒙治療及長期追蹤，均有具體可行的量表，其成效包括提升整體存活期、降低急診及住院率．提升醫病溝通及病患滿意度，還有改善臨床試驗準確性。

推行最大障礙 缺乏本土參數

在歐美，ePRO已從單純的臨床試驗轉變為常規照護的一部分。台灣目前最大的障礙，是缺乏本土的效用值和指標參數。期盼政府主導，成為ePRO的重要推手。建構本土數據資料，才能與歐美等先進國家進行醫療照護品質的評比，落實與國際接軌。

ePRO如能在台灣普遍施行，確實能夠對癌症照護系統提供真正以「病人」為中心的主動照護，且能提升病人的生活品質，並減輕醫事人員工作負擔。

（作者張金堅為乳癌防治基金會董事長、台大醫學院外科名譽教授）

衛福部 乳癌 癌症 腫瘤 化療

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