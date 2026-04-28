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地方反對捨中央球場蓋超巨蛋 中市府：朝運動公園化規畫

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中報導
台中市打造超巨蛋，規畫將開放市民打球的萬坪中央球場，改造為立體停車場，引發爭議。圖／台中市政府提供
台中市打造超巨蛋，規畫將開放市民打球的萬坪中央球場，改造為立體停車場，引發爭議。圖／台中市政府提供

台中市運動局規畫興建超巨蛋，已有業者遞件。依市府規畫，基地北側的中央球場也納入開發範圍，將變更土地改建為立體停車場。地方質疑，中央球場開放免費使用，可帶動全民運動，如今為了商業開發犧牲公共利益，讓人不解。中市府表示，將朝運動公園化方向與潛在投資人協議。

中央球場位於中央公園旁，有十面籃球場、排球場，還有大型的人工草皮運動場，中市府斥資六千五百萬元興建，二○二三年九月啟用後，免費開放市民使用，被列為市長盧秀燕推動體育的政績之一。

西屯區大石里長吳忠華說，中央球場使用頻繁，如今蓋巨蛋環境丕變，市府應仔細評估。廣福里長吳賢龍表示，中央球場讓青少年有活動空間，停車問題應另外解決，不該拆了市民運動的空間。

民進黨議員林祈烽、施志昌質疑，中央球場是台中市首座萬坪戶外運動空間，居民使用頻繁，也常作為大型路跑等賽事場地，依超巨蛋招商文件，中央球場將交付投資人，未來改建為停車場或拆除，超巨蛋還沒蓋好，市民卻先失去運動空間，犧牲公共利益來換取商業開發，根本本末倒置。

副市長鄭照新表示，興建巨蛋是六都趨勢，也是全國球迷的期待，市政具延續性，不會偏離市民對大型體育場館的需求。

運動局長游志祥說明，市府已與潛在投資人協商，朝「運動公園化」規畫，盡可能保留開放運動空間，並評估設置臨時球場，維持市民權益。

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