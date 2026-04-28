台中一市雙蛋…學者憂營運難 地方怕大塞車

台中市一口氣「孵兩顆蛋」，「雙蛋」競合引起關注。市場人士看好，但學者表示，孵蛋容易營運難，能否爭取到國際賽事才是關鍵所在。另外，兩場館預計五年內先後完工，但距離最近的機場捷運通車至少要等十年，地方憂恐大塞車。

台中雙蛋直線距離僅二點七公里，洲際棒球場也在附近，民進黨議員質疑，雙蛋都要搶展演商機，超巨蛋、洲際棒球場都能打棒球，恐衍生排擠效應。

台灣體育運動大學主秘陳添丁說，彰化也要爭取蓋巨蛋，應考量三者競合及分工定位，硬體建設容易，營運管理才是關鍵，能否爭取國際賽事、引進周邊產業等，才可帶動發展。

超巨蛋周邊的里長吳忠華則憂心，未來人潮疏散、交通動線堪慮。規畫中的台中機場捷運（橘線）未在超巨蛋旁設站，距巨蛋更遠，樂觀預估至少十年後才能通車，遠趕不上雙蛋開幕；另捷運紅線經過洲際棒球場，尚在可行性研究階段，通車日期更難預估。

台中市長盧秀燕表示，日本多處巨蛋離交通場站約五百公尺至一公里，透過地下輸送帶連接出入口，台中將採此規畫。

運動局長游志祥表示，台中巨蛋有雙場館，以籃球、排球、五人制足球及技擊類運動等為主，超巨蛋則是國際標準棒球場，還能辦大型演唱會，定位不重疊。