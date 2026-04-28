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健康主題館／氣喘患者用藥迷思 以為沒喘就不用吸入劑

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
氣喘患者病情若未好好控制，容易發生嚴重氣喘，恐危及生命。圖／123RF
氣喘患者病情若未好好控制，容易發生嚴重氣喘，恐危及生命。圖／123RF

自幼罹患氣喘的29歲男子，原本規律用藥控制良好，卻因症狀減輕與擔憂類固醇副作用，自行停用吸入性類固醇，改依賴使用短效支氣管擴張劑，未料病情逐漸失控，在一次急性發作中「吸掉一整瓶藥仍無法呼吸」，送醫時已陷入呼吸衰竭與昏迷，險些需要動用葉克膜搶救，經插管治療才撿回一命。

「過度依賴短效支氣管擴張劑（SABA）與吸入性類固醇（ICS）使用不足」，是氣喘控制不佳的主因。國泰醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐提醒，這類案例不少見，反映氣喘患者普遍存在的錯誤用藥迷思，以為不喘、沒症狀就是病好了，自行停用控制型的吸入劑，反而增加急性惡化的風險。

用擴張劑 僅是治標不治本

氣喘是一種「慢性發炎疾病」，吳錦桐表示，即使沒有症狀，氣道內仍可能持續發炎。不少患者誤以為「沒喘就不用吃藥」，或擔心類固醇副作用而擅自停藥，導致氣道長期處於發炎狀態，久而久之，可能造成氣道變形、肺功能下降，讓呼吸系統變得脆弱，一旦發作可能危及生命。

吳錦桐說，短效支氣管擴張劑是快速緩解氣喘或慢性阻塞性肺病急性發作的「救命藥」，作用時間約4至6小時，其作用為迅速放鬆支氣管平滑肌，進而改善呼吸困難。但僅是「治標不治本」，無法改善發炎問題，不適用於控制病情，若長期單靠此類藥物救急，反而會掩蓋病情、延誤治療。

吸入性類固醇 副作用少

針對民眾最擔心的類固醇副作用，吳錦桐澄清，吸入型類固醇屬於局部治療，經由口腔、喉嚨吸入，直接作用在發炎的支氣管黏膜上。因藥物直接送達病灶，劑量遠低於口服藥物，通常僅為其十分之一甚至更少，主要作用在氣道，並不會造成明顯全身性副作用，安全性較高。

吳錦桐提醒，若是出現長期咳嗽、反覆發作等症狀，尤其在1年內多次咳嗽或單次咳嗽持續超過2至3個月，就應該警覺可能為氣喘，應及早就醫診斷。

氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，無法根除但可控制，包括規律使用吸入型類固醇、減少環境過敏原、健康飲食與規律運動，降低氣喘發病率。

規律用藥 避病情惡化關鍵

吳錦桐呼籲，正確觀念與規律用藥，是避免氣喘惡化與死亡風險的關鍵。氣喘並非「有症狀才治療」的疾病，而是需要長期控制的慢性病，唯有穩定使用抗發炎藥物、避免過度依賴急救吸入劑，才能真正降低發作風險。

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