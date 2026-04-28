孵蛋商機！台中超巨蛋ＢＯＴ開發案 僅台壽投標

台北大巨蛋開幕後，各都競相「孵蛋」搶商機。台中市打造可容納四萬五千人的超巨蛋，昨天ＢＯＴ開發案截止收件，中市府證實，僅中信金控旗下台灣人壽一家遞件，依促參案規定，將採「同額競標」進行評選。中市運動局預計五月底完成審查，最快第三季完成簽約。

至於新北大巨蛋選址進入關鍵階段，將從淡海二期、樹林機五兩地二擇一。桃園中壢大巨蛋已公告招商，預計六月底截止收件，將打造可容納二萬一千人的多功能場館。

興建中的台中巨蛋，主場館可容納一萬五千多人、副場館約三千至五千人，由日本建築師隈研吾設計，工程進度約百分之十五，可舉行籃球、排球等賽事與藝文展演；中市府另規畫可舉行棒球賽事的超巨蛋案，位於水湳園區創研一用地，不讓台北大巨蛋專美於前。

台中超巨蛋ＢＯＴ案昨截止收件，中市運動局表示，僅有台灣人壽提出可行性報告書，總投資金額近六百億元，將進行資格審查與計畫評選，重點包括場館興建規畫、是否具備體育場館營運經驗，並將審視財務計畫及公益回饋比率，預計五月完成資格審查，最快今年第三季簽約。

據了解，全案由中信金控主導，參考日本北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合作，組成國際聯合開發團隊，未來除興建單一大型多功能主場館，同步規畫飯店、商場，採複合營運模式，最快二○三一年完工啟用。

台灣人壽月初才剛獲選為高雄澄清湖棒球場公辦都更案最優申請人，業界看好再拿下台中超巨蛋ＢＯＴ案，母集團中信金控加速布局運動經濟版圖，有機會吃下中台灣、南台灣兩大市場。

新北市體育局長洪玉玲表示，大巨蛋正進行選址作業，預計今年中對外公布，延續六選二評估架構，針對「淡海二期」與「樹林機五」基地分析；後續將進行都市計畫變更、ＢＯＴ評估程序，將結合旅宿與休閒娛樂設施，打造「早來晚走」的複合發展模式。

桃園中壢體育園區ＢＯＴ案占地九公頃，基地銜接中壢車站三鐵共構、捷運綠線延伸中壢段等交通建設，已公告招商，預計六月廿三日截止收件，預估引進四百億元投資；將打造二萬一千席以上場館，並創全國之先，須提供八三二坪綜合球場、桌球室等室內運動設施，開放民眾使用。