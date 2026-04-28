劉珒鋼琴獨奏會 28日國家音樂廳登場

不少研究顯示，早期肺癌的治療策略與往後復發風險息息相關！以EGFR 基因突變的肺癌患者為例，其復發轉移的風險高於沒有基因突變患者的1.2倍到1.5倍，醫界建議，1B期以上的患者應採取更積極的治療策略，而術後輔助治療已成醫病共決的計畫選項之一，高雄長庚紀念醫院副院長王金洲對於上述醫療趨勢，有很深刻的觀察與體會。

2026-04-27 18:29