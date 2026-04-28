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劉珒鋼琴獨奏會 28日國家音樂廳登場

聯合報／ 本報訊
「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」將於國家音樂廳揭開序幕。圖／聯合數位文創提供
「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」將於國家音樂廳揭開序幕。圖／聯合數位文創提供

備受國際樂壇關注的鋼琴家劉珒（Kate Liu），今晚登上國家音樂廳，她將以波蘭樂界高度肯定的馬祖卡靈性語感揭開序幕，深刻挖掘蕭邦「第二號鋼琴奏鳴曲」中對於祖國的民族哀愁。下半場則轉入德奧浪漫派的世界，挑戰舒曼「Ｃ大調阿拉貝斯克」中深藏的內省獨白，以及布拉姆斯「第一號鋼琴奏鳴曲」中交響化的大氣結構。整場節目呈現了鋼琴音樂在流動與凝聚間的多重層次，更勾勒出一條完整的聆聽脈絡。

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波蘭 音樂 鋼琴

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