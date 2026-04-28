聽新聞
0:00 / 0:00
劉珒鋼琴獨奏會 28日國家音樂廳登場
備受國際樂壇關注的鋼琴家劉珒（Kate Liu），今晚登上國家音樂廳，她將以波蘭樂界高度肯定的馬祖卡靈性語感揭開序幕，深刻挖掘蕭邦「第二號鋼琴奏鳴曲」中對於祖國的民族哀愁。下半場則轉入德奧浪漫派的世界，挑戰舒曼「Ｃ大調阿拉貝斯克」中深藏的內省獨白，以及布拉姆斯「第一號鋼琴奏鳴曲」中交響化的大氣結構。整場節目呈現了鋼琴音樂在流動與凝聚間的多重層次，更勾勒出一條完整的聆聽脈絡。
「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」雙人套票八八折優惠進入最後階段，邀請觀眾把握機會入席，購票請洽udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。