台美ART 美國花生恐大舉入侵…農業部：國產花生仍是國人第一選擇

美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）讓美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，去殼的美國花生價格也遠低於台灣花生。農業部今晚指出，美國花生占總體進口量不到1%，國產花生仍是國人第一選擇。

農業部次長胡忠一表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，而國產花生的市占率高達75%，是國人的第一選擇，美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。 近期外界也關心美國花生零關稅實施以後會大舉入侵，然而台灣花生產業很有競爭力，也會同步做產業結構調整，提升台灣花生的附加價值。

胡忠一強調，台美對等關稅對台灣整體產業而言是最好的機會，雖然目前尚未開始實施，但是已經做好準備，持續提升台灣的優勢，農業部所推出的300億農安基金，就是用來協助產業結構調整，支持產業轉型。

胡忠一說，在花生產業方面，將推動「花生濕莢交易」並建立「自動化乾燥中心」，翻轉目前農民需自行曝曬花生的現狀，另也將擴大「集團栽培」的模式，農民只需負責耕作，其它採收、乾燥到冷鏈的一條龍服務都是由營運團隊來負責，在行銷端，則建立市場區隔，打造台灣花生的品牌價值。