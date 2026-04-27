快訊

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

台美ART 美國花生恐大舉入侵…農業部：國產花生仍是國人第一選擇

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
胡忠一表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而非台灣。圖／農業部提供。
胡忠一表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而非台灣。圖／農業部提供。

美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）讓美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，去殼的美國花生價格也遠低於台灣花生。農業部今晚指出，美國花生占總體進口量不到1%，國產花生仍是國人第一選擇。

農業部次長胡忠一表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，而國產花生的市占率高達75%，是國人的第一選擇，美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。 近期外界也關心美國花生零關稅實施以後會大舉入侵，然而台灣花生產業很有競爭力，也會同步做產業結構調整，提升台灣花生的附加價值。

胡忠一強調，台美對等關稅對台灣整體產業而言是最好的機會，雖然目前尚未開始實施，但是已經做好準備，持續提升台灣的優勢，農業部所推出的300億農安基金，就是用來協助產業結構調整，支持產業轉型。

胡忠一說，在花生產業方面，將推動「花生濕莢交易」並建立「自動化乾燥中心」，翻轉目前農民需自行曝曬花生的現狀，另也將擴大「集團栽培」的模式，農民只需負責耕作，其它採收、乾燥到冷鏈的一條龍服務都是由營運團隊來負責，在行銷端，則建立市場區隔，打造台灣花生的品牌價值。

台美 關稅 農業部 美國 胡忠一

延伸閱讀

台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標 衛生局複查後過關

從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

中東戰事消耗美彈藥庫存 陳冠廷：速審軍購搶優先順序

經濟日報社論／因應中東戰事 無需特別預算

相關新聞

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

明天各地依舊高溫炎熱，但花東、恆春半島雨勢明顯、慎防雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四受到鋒面及東北季風增強影響，各地都有短暫陣雨，尤其中部以北需留意較大雨勢，直到周五水氣才趨緩，但下周一再受另波鋒面影響，中部以北水氣再增、高溫略降。

天天吃超商？醫揪「超加工食品」增中風率 3招找回健康飲食

台灣便利商店密度極高，為忙碌的現代人提供極大的便利，許多上班族甚至習慣「三餐全包」。不過桃園文新診所院長戴曉芙醫師近日發文示警，超商內充斥著各式「超加工食品」，長期大量攝取不僅容易引發心血管疾病，更會大幅增加中風的致命風險。

換季狂打噴嚏？專家曝「喝抹茶」可抗過敏：連研究員都意外

台灣氣候常年高溫潮濕，堪稱過敏的「完美溫床」。每逢季節交替，加上室內塵蟎、黴菌滋生與空氣汙染影響，許多人從小就飽受打噴嚏、鼻塞、流鼻水之苦。對此，食農專家近日分享一項來自日本的最新研究，指出日常飲用「抹茶」，竟有望讓過敏性鼻炎的打噴嚏次數大幅減少一半。

楊梅休息站自撞事故「工程未能緩和風險」 高公局：主因為駕駛嚴重超速

國道1號楊梅休息站去年發生電動車自撞釀4死4傷事故，運安會今公布調查報告指出，事故車輛超速、ADAS未能即時辨識標線，且交通工程未能緩和風險釀禍，建議高公局導入道路安全檢核機制；高公局表示，事故路段道路交通設施均符合相關規範，且已於去年12月完成相關優化措施，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

手機突冒煙怎辦？ 消防專家曝「保命第2步」：少這動作恐再燒起來

3C產品在日常生活中不可或缺，但鋰電池起火或爆炸的意外卻也時有所聞。近日，一名網友分享在烤肉時，同行友人的手機突然無故冒煙，她當機立斷將手機「直接丟進水裡」，成功阻止了後續的燃燒。這個機警的反應獲得臉書消防專業粉專大力稱讚，直指這是避開爆炸的最標準處置。

早期肺癌也會復發！高雄長庚副院長王金洲：1B期以上病患應積極治療

不少研究顯示，早期肺癌的治療策略與往後復發風險息息相關！以EGFR 基因突變的肺癌患者為例，其復發轉移的風險高於沒有基因突變患者的1.2倍到1.5倍，醫界建議，1B期以上的患者應採取更積極的治療策略，而術後輔助治療已成醫病共決的計畫選項之一，高雄長庚紀念醫院副院長王金洲對於上述醫療趨勢，有很深刻的觀察與體會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。