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勞動節連假9縣市訂房率破6成 受惠藍眼淚季連江縣破8成全台最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
勞動節連假將至，交通部觀光署截至4月24日統計，假期前2日平均訂房率63.11%，受惠藍眼淚季高峰，連江縣訂房率達81.25%為全台最高。圖／連江縣政府提供
勞動節連假將至，交通部觀光署截至4月24日統計，假期前2日平均訂房率63.11%，受惠藍眼淚季高峰，連江縣訂房率達81.25%為全台最高。圖／連江縣政府提供

勞動節連假將至，交通部觀光署截至4月24日統計，假期前2日平均訂房率63.11%，受惠藍眼淚季高峰，連江縣訂房率達81.25%為全台最高，其次為台北市訂房率為79.72%，另外，南投縣訂房率也達71.75%。

觀光署表示，勞動節假期前2日平均訂房率最高前3名，依序為連江縣81.25%、台北市79.72%、南投縣71.75%；苗栗縣、嘉義市、台南市等3個縣市訂房率超過總平均，另外，新北市、屏東縣、台東縣等3個縣市訂房率也超過6成。

若以假期3天各日訂房率來看，訂房率前3名縣市分別為，5月1日連江縣83.33%、南投縣79.87%、台南市79.18%，另有新北市、台北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣等9個縣市超過6成。

5月2日前3名為台北市81.46%、連江縣79.17%、苗栗縣64.06%，另有新北市、桃園市、南投縣、嘉義市、台南市等5個縣市超過6成；5月3日前3名縣市為台北市68.98%、連江縣64.58%、桃園市55.75%。

觀光署分析，此次勞動節連假有不少活動推升訂房率，像是連江縣受惠藍眼淚季高峰、台北市舉辦大型商務展覽與城市度假、南投縣有合歡山杜鵑花季及日月潭螢火蟲季。

另外，新北市有多元文化節、苗栗縣桐花祭、嘉義市「二通」與文創街區、台南市梅嶺賞螢季、屏東縣黑鮪魚文化觀光季、台東縣長濱雙浪金剛馬拉松等。

觀光署指出，此數據為勞動節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能與此數據不同。

勞動節連假將至，交通部觀光署截至4月24日統計，假期前2日平均訂房率63.11%，受惠藍眼淚季高峰，連江縣訂房率達81.25%為全台最高。圖／連江縣政府提供
勞動節連假將至，交通部觀光署截至4月24日統計，假期前2日平均訂房率63.11%，受惠藍眼淚季高峰，連江縣訂房率達81.25%為全台最高。圖／連江縣政府提供

勞動節 觀光 屏東縣 苗栗縣 南投縣

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