明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

明天各地依舊高溫炎熱，但花東、恆春半島雨勢明顯、慎防雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四受到鋒面及東北季風增強影響，各地都有短暫陣雨，尤其中部以北需留意較大雨勢，直到周五水氣才趨緩，但下周一再受另波鋒面影響，中部以北水氣再增、高溫略降。

黃恩鴻說，明（28日）各地依然高溫炎熱，但東半部、南部降雨機率增加，其他地區雲量也增加，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有短暫陣雨，尤其花東、恆春半島雨勢明顯，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後南部及其他山區也有局部短暫雷陣雨。

周三、周四（29、30日）受到鋒面影響，東北季風增加，各地都有短暫陣雨，西半部有局部雷雨機率，尤其中部以北要留意局部大雨；周五勞動節、周六（5月1、2日）水氣減少，恢復成穩定的天氣，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。

周日（5月3日）另波鋒面接近，南部有局部陣雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；下周一（5月4日）受到鋒面影響，中部以北、宜花有局部短暫陣雨，其他地區也有零星降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天各地高溫仍上看30至33度；周三、周四受到鋒面及東北季風增強影響，北部、宜花高溫略降為22至24度，中部25、26度，南部、台東28至30度。低溫部分也略降，中部以北、宜花低溫約19至21度，南部、台東22、23度。

周五水氣減少，恢復成穩定的天氣，溫度回升，各地高溫均上看30度度；下周一受到鋒面影響，高溫再略降；另外，黃恩鴻提醒，周三東南部有焚風機率，民眾須多留意。