「每30分鐘奪1命」 肺炎成沉默殺手…醫：呼吸道感染提高心臟疾病風險

隨著高齡化社會加速來臨，疫苗不再只是兒童專利。專家指出，台灣雖在兒童疫苗接種率上表現亮眼，但成人族群接種意識不足，恐成為防疫體系的破口。在世界衛生組織推動「2030全齡疫苗接種」目標之際，國內醫界呼籲，應正視成人疫苗落差，及早建立終身免疫防護觀念。

根據疾病管制署與學會資料，針對流感、新冠、肺炎鏈球菌與RSV（呼吸道融合病毒）等四大呼吸道疾病，台灣65歲以上長者中，仍有近六成自認「非高風險族群」，導致疫苗接種意願偏低，形成世代間防護落差。

「疫苗應是貫穿一生的健康策略，而不是只停留在兒童階段。」台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，近年呼吸道疾病威脅已不分年齡，特別是有糖尿病、慢性阻塞性肺病（COPD）、高血壓或心臟病的中壯年族群，一旦感染，常會引發全身性發炎，導致慢性病惡化，甚至影響生活品質與治療進程。

肺炎不僅是短期疾病，更可能成為健康的「分水嶺」。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，肺炎已連續13年位居國人十大死因第三名，平均每30分鐘就有1人因此喪命。一旦感染肺炎，往往會引發全身性發炎反應，使原本穩定的慢性病惡化，甚至影響後續治療安排。

臨床觀察顯示，約有一半長者在經歷肺炎急診後，無法恢復原有生活能力，不僅行動力下降，也增加家庭與長照負擔。張峰義提醒，肺炎還可能引發長期心血管風險。研究顯示，感染後未來10年內，心臟疾病風險約增加2倍；若曾住院，心臟衰竭風險甚至可飆升至4倍以上。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行表示，民眾常誤以為「得過一次就有免疫力」，實際上呼吸道疾病具有反覆感染特性，每次感染都可能累積傷害，對身體造成不可逆影響。

面對全年無休的呼吸道病毒威脅，醫界強調，防疫策略必須從「被動治療」轉為「主動預防」。目前政府已提供65歲以上長者公費接種流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗，其中肺炎鏈球菌疫苗可降低近八成重症風險，是高風險族群的重要防線。

專家建議，應將流感、新冠、肺炎鏈球菌與RSV疫苗視為「四大呼吸道疫苗」，納入日常健康管理的一環。尤其高齡者與慢性病患者，更應與醫師討論個人化接種策略，提早部署防護力。黃振國強調，「健康不走回頭路」不只是口號，而是必須透過疫苗實踐的行動。