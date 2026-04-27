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外科領航健康世界 2026外科醫學會年會聚焦AI、精準醫療與國際交流

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣外科各領域皆具競爭力，台灣外科醫學會與日韓及東南亞醫學會深化合作。記者林琮恩／攝影
台灣外科各領域皆具競爭力，台灣外科醫學會與日韓及東南亞醫學會深化合作。記者林琮恩／攝影

台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會為外科領域年度重要盛會，2026年以「外科領航 健康世界」（Surgical Excellence for Healthy World）為主題，呼應健康台灣目標，強調外科醫療正從傳統疾病治療，走向疾病預防、精準醫療與加速復原的新時代。

台灣外科醫學會主任委員、三軍總醫院院長蔡宜廷指出，外科醫師長期站在急、重、難症第一線，面對高風險、高壓力與高技術門檻等挑戰。隨著醫療科技快速進展，外科不再只是「開刀」，更要結合AI、影像、微創技術與精準治療，讓病人接受更安全、更有效率的照護。

2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會聚焦AI在外科醫療的應用，包括疾病預防、治療決策評估、術前規劃、提升手術精準度等。蔡宜廷表示，這些議題與三總近年推動智慧醫療方向相互呼應，例如人工智慧心電圖、遠距支援離島醫療等，都是醫學中心把科技能力轉化為臨床價值的案例。

今年年會擴大國際交流，邀請多國外科專家來台分享經驗。蔡宜廷分享年會議程，內容涵蓋國際貴賓演講、外科訓練與品質提升、終身成就獎演講、各外科次專科研討等，展現台灣外科界與國際接軌的企圖心。

蔡宜廷表示，台灣在達文西手術、微創手術、AI應用、器官移植等領域均與國際接軌，未來更要透過固定交流機制，深化與日本、韓國及東南亞醫學會合作，讓台灣外科醫療被世界看見。

台灣外科醫學會理事長蔡建松指出，台灣外科各領域皆具競爭力，今年將首度與日本外科醫學會合辦主題研討會，「韌性國家計畫」亦納入交流討論。這場年會不只是學術會議，更是台灣外科界對未來醫療的集體宣示，以國際化視野提升台灣在世界醫療舞台的影響力。

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