楊梅休息站自撞事故「工程未能緩和風險」 高公局：主因為駕駛嚴重超速

國道1號楊梅休息站去年發生電動車自撞釀4死4傷事故，運安會今公布調查報告指出，事故車輛超速、ADAS未能即時辨識標線，且交通工程未能緩和風險釀禍，建議高公局導入道路安全檢核機制；高公局表示，事故路段道路交通設施均符合相關規範，且已於去年12月完成相關優化措施，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

楊梅休息站2021年12月25日啟用，是全台第一個國道高架道路專用休息站，用路人從五楊高架回到平面後，外線可駛入休息站，內線可銜接平面，雖有明顯告示牌指引方向，但仍車禍不斷，被稱為「國道最危險休息站」。

去年1月25日，倪姓男子駕駛電動車進入休息站，高速自撞分隔島，車頭起火、6大6小受困車內，駕駛逃生不及身亡，倪妻與車內6童經搶救，最後釀4死4傷悲劇。

運安會今公布調查報告指出，由於五楊高架段南向終點內外車道皆為直線車道，內側車道直接銜接穿越性匝道，外側車道直接銜接楊梅休息站入口匝道，駕駛人較不易察覺自身已進入匝道。此外，駕駛人以時速100公里行進，需在短時間內觀察密集出現的標誌、標線訊息，並隨即需判斷後續行駛路線，可能增加認知負荷。

當駕駛人出現超速、過度依賴自動駕駛輔助系統或精神不濟等情形時，反應時間可能不足；另該短曲線末端至右側分隔島鼻端距離僅約20公尺，且匝道右側路肩寬度同為0.5公尺，整體道路幾何配置對車輛操作較為不利，交通工程設施也未能有效緩和風險。

針對此次事故，運安會建議，交通部應加速導入道路安全檢核或道路安全檢查機制，明定道路交通系統工程各生命週期階段應進行安全檢查項目及相關規範並落實執行；另外，除對車輛製造商、代理商等汽車銷售端宣導先進駕駛輔助系統功能及限制外，也應將小客車租賃業納入相關宣導對象。

對此，交通部運研所表示，道路安全檢核制度為首次引進國內，將有效提升國內公路建設的安全品質，因相關措施也將影響經費編列與建設期程，運研所刻正進行導入研究，後續將提出相關制度建議，與配套措施、推動細節等規劃，交通部再與相關機關協商討論後，推動施行。

另外，運安會也建議高公局，於新建道路工程或重大道路設施改善計畫中，導入道路安全檢核機制，主動辨識道路規劃、設計交通安全潛在風險，如短曲線、路肩不足及動線複雜等，並透過道路幾何線形及交通工程設施等進行改善。

高公局指出，依運安會調查報告，此案事故直接肇因為駕駛人可能啟用ADAS功能，未注意車前狀況且嚴重超速行駛。高公局針對現況線形套繪結果及現場檢核，該路段道路交通設施均符合相關規範，若駕駛人遵守速限及現場標誌標線規定行駛，均可符合行車安全條件。

高公局說明，該路段已於去年12月完成相關優化措施，後續將監視交通運作並將持續滾動精進相關措施。至於運安會報告所提導入道路安全檢核機制，目前於規劃設計階段，顧問公司已依公路路線設計規範檢核。

高公局表示，交通部已責由運輸研究所研議導入道路安全檢核機制，高公局將配合交通部核定機制辦理；另針對重大事故均由公警局及轄區分局與工務段辦理會勘及檢討會，確認現地設施是否有需改善或精進的地方，並據以辦理改善或精進作為。