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天天吃超商？醫揪「超加工食品」增中風率 3招找回健康飲食
台灣便利商店密度極高，為忙碌的現代人提供極大的便利，許多上班族甚至習慣「三餐全包」。不過桃園文新診所院長戴曉芙醫師近日發文示警，超商內充斥著各式「超加工食品」，長期大量攝取不僅容易引發心血管疾病，更會大幅增加中風的致命風險。
戴曉芙醫師日前在臉書發文分享，自己購買點心時順手翻看包裝背後的成分標示，發現內容遠比想像中複雜。除了基本的糖、油、麵粉外，成分表中往往密密麻麻地列滿了香料、乳化劑、增稠劑、甜味劑、色素與防腐劑等化學物質。
戴醫師解釋，所謂的「超加工食品（Ultra-processed foods）」，並非單純的加工，而是指食材經過「多重工業處理」，並額外加入大量添加物，導致食物原本的樣貌與營養價值已模糊不清。我們日常熟悉的餅乾、泡麵、調味乳、含糖飲料、加工肉品及微波即食甜點，幾乎都屬於此類。
過度依賴超加工食品，將對身體造成嚴重的負擔。戴曉芙引述2024年一項針對美國三個世代的大型研究指出，當飲食中「超加工食品」的攝取量越高，罹患心血管疾病與冠心病的風險就會顯著飆升；進一步的數據分析更證實，這類族群的中風機率也隨之大幅上升。
面對生活中無孔不入的便利食品，戴曉芙建議民眾不需極端地「完全禁食」，但絕對不能讓這些加工物反客為主，成為日常三餐的主角。她提出以下飲食調整建議，呼籲民眾及早自救：
1.減少飲用加工飲品：盡量少喝含糖飲料與調味乳，改以白開水或無糖飲品取代。
2.避開重度加工零食：降低食用高度加工的精緻點心、油炸物與加工肉品（如熱狗、香腸）的頻率。
3.拉高原型食物比例：在正餐中，應盡量選擇看得出「食物原本樣貌」的原型食物，如新鮮蔬菜、原塊肉類與蛋品。
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