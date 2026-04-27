快訊

多頭市場震撼彈！穩懋、信驊爆近1.3億元大額違約交割

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

對峙升級！伊朗革命衛隊荷莫茲海峽附近「強登2船」 1船駕駛艙受損

聽新聞
0:00 / 0:00

天天吃超商？醫揪「超加工食品」增中風率 3招找回健康飲食

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師警告，超商常見的泡麵、微波食品多屬「超加工食品」，長期攝取恐大幅提升中風與心血管疾病風險。示意圖／ingimage
醫師警告，超商常見的泡麵、微波食品多屬「超加工食品」，長期攝取恐大幅提升中風與心血管疾病風險。示意圖／ingimage

台灣便利商店密度極高，為忙碌的現代人提供極大的便利，許多上班族甚至習慣「三餐全包」。不過桃園文新診所院長戴曉芙醫師近日發文示警，超商內充斥著各式「超加工食品」，長期大量攝取不僅容易引發心血管疾病，更會大幅增加中風的致命風險。

戴曉芙醫師日前在臉書發文分享，自己購買點心時順手翻看包裝背後的成分標示，發現內容遠比想像中複雜。除了基本的糖、油、麵粉外，成分表中往往密密麻麻地列滿了香料、乳化劑、增稠劑、甜味劑、色素與防腐劑等化學物質。

戴醫師解釋，所謂的「超加工食品（Ultra-processed foods）」，並非單純的加工，而是指食材經過「多重工業處理」，並額外加入大量添加物，導致食物原本的樣貌與營養價值已模糊不清。我們日常熟悉的餅乾、泡麵、調味乳、含糖飲料、加工肉品及微波即食甜點，幾乎都屬於此類。

過度依賴超加工食品，將對身體造成嚴重的負擔。戴曉芙引述2024年一項針對美國三個世代的大型研究指出，當飲食中「超加工食品」的攝取量越高，罹患心血管疾病與冠心病的風險就會顯著飆升；進一步的數據分析更證實，這類族群的中風機率也隨之大幅上升。

面對生活中無孔不入的便利食品，戴曉芙建議民眾不需極端地「完全禁食」，但絕對不能讓這些加工物反客為主，成為日常三餐的主角。她提出以下飲食調整建議，呼籲民眾及早自救：

1.減少飲用加工飲品：盡量少喝含糖飲料與調味乳，改以白開水或無糖飲品取代。

2.避開重度加工零食：降低食用高度加工的精緻點心、油炸物與加工肉品（如熱狗、香腸）的頻率。

3.拉高原型食物比例：在正餐中，應盡量選擇看得出「食物原本樣貌」的原型食物，如新鮮蔬菜、原塊肉類與蛋品。

加工食品 中風 心血管疾病 含糖飲料

延伸閱讀

吃得健康不等於長壽！醫師點名「5種食物」恐提高心梗與癌症風險

隔夜菜其實超毒？35歲孕婦染李斯特菌亡 專家列3招保命

相關新聞

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

明天各地依舊高溫炎熱，但花東、恆春半島雨勢明顯、慎防雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三、周四受到鋒面及東北季風增強影響，各地都有短暫陣雨，尤其中部以北需留意較大雨勢，直到周五水氣才趨緩，但下周一再受另波鋒面影響，中部以北水氣再增、高溫略降。

國小女童摔斷門牙…爸急智泡「這飲料」保住牙根 醫讚：滲透壓是關鍵

孩童在校園發生碰撞意外，導致牙齒脫落的狀況時有所聞，而事發當下的「保存方式」往往是決定牙齒能否成功接回的關鍵。日前，一名國小五年級女童在學校不慎跌倒，導致門牙整顆掉落。家長情急之下，聽從醫師建議將牙齒泡入液體中，但因手邊只有剛買的調味乳，最後竟是將牙齒泡在「咖啡牛奶」中緊急送醫，所幸處置得宜，成功保住恆牙。

台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標 衛生局複查後過關

台灣氣候炎熱潮濕，使花生、堅果及其加工產品等易滋生黴菌進而產生毒素，南市衛生局今年2月配合行政院消費者保護處，抽驗台南4件市售花生、堅果及其製品，其中，台南老字號知名春捲所用花生粉竟被檢出黃麴毒素超標，不過，衛生局本月中再次抽查後，複查結果均合格。

1個月開6天會...名間焚化爐環評頻開會仍開不完 關鍵原因曝光

南投名間焚化爐今天舉辦二階環評範疇界定會議第四次延會，因正逢濁水媽遶境，抗議群眾怒批縣府未按前次決議，每次會議應相隔一個月，更趁地方宗教盛事開會，而在場外遙祭媽祖，場內燒香、灑千元大鈔抗議，會議數度中斷，場面混亂。

GSK流感疫苗驚見「白色混濁」 食藥署揭調查結果：屬單一異常個案

新北市3月間通報發現公費流感疫苗出現「白色混濁」異常，引發外界對疫苗品質的關注。衛福部食藥署最新公布調查進度，GSK藥廠如期繳交報告，初步研判此事件並非生產線問題，而是「單一異常個案」，但仍將進一步召開專家會審，確保接種安全。

台美ART 美國花生恐大舉入侵…農業部：國產花生仍是國人第一選擇

美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）讓美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，去殼的美國花生價格也遠低於台灣花生。農業部今晚指出，美國花生占總體進口量不到1%，國產花生仍是國人第一選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。