換季狂打噴嚏？專家曝「喝抹茶」可抗過敏：連研究員都意外

台灣氣候常年高溫潮濕，堪稱過敏的「完美溫床」。每逢季節交替，加上室內塵蟎、黴菌滋生與空氣汙染影響，許多人從小就飽受打噴嚏、鼻塞、流鼻水之苦。對此，食農專家近日分享一項來自日本的最新研究，指出日常飲用「抹茶」，竟有望讓過敏性鼻炎的打噴嚏次數大幅減少一半。

食農專家韋恩在臉書粉專發文指出，台灣過敏性鼻炎的盛行率居高不下，多數患者早已將頻繁打噴嚏視為生活常態。目前常見的抗敏對策雖然各有醫學道理，但多數人仍在尋找能更自然融入日常生活的天然輔助選項。常見防範對策包含：

·服用抗組織胺藥物或使用鼻噴劑。

·補充益生菌以調節免疫反應。

·依賴空氣清淨機維持室內空氣品質。

·定期清洗、曝曬寢具以消滅塵蟎。

專家進一步提到，相較於台灣，日本民眾在特定季節還必須面對「花粉症」這項嚴重的過敏來源。為了對抗過敏，日本廣島大學的研究團隊於2026年3月，在國際頂尖期刊《自然》（Nature）旗下的《npj Science of Food》發表了一篇引人注目的論文。

研究結果顯示，攝取抹茶對緩解過敏性鼻炎有著顯著的幫助。在實驗觀察中，「抹茶組」的打噴嚏次數對比對照組，竟然大幅減少了約50%，且其背後的作用機轉（機制）甚至出乎研究人員的預期。這項新發現不僅為深受過敏困擾的民眾帶來新希望，也讓抹茶成為日常飲食中，極具潛力的抗敏輔助飲品。