早期肺癌也會復發！高雄長庚副院長王金洲：1B期以上病患應積極治療

不少研究顯示，早期肺癌的治療策略與往後復發風險息息相關！以EGFR基因突變的肺癌患者為例，其復發轉移的風險高於沒有基因突變患者的1.2倍到1.5倍，醫界建議，1B期以上的患者應採取更積極的治療策略，而術後輔助治療已成醫病共決的計畫選項之一，高雄長庚紀念醫院副院長王金洲對於上述醫療趨勢，有很深刻的觀察與體會。

5、6年前，王金洲曾醫治一名1B期45歲的肺癌女性病患，經檢測帶EGFR為突變基因，手術後，醫師建議進行術後輔助治療，不過，當年的輔助治療以化療藥物為主，「標靶藥物用於術後輔助治療」仍在研究當中，由於患者擔心化療影響生活而選擇不做輔助治療，沒想到在術後第二年，發現肺部出現0.8公分結節，組織切片與兩年前相同，顯示已有復發情形，非常可惜。

肺癌復發率依期別上升 建議1B期以上應積極治療

事實上，國健署推出肺癌篩檢計畫，至今已有20餘萬人接受篩檢，確診個案中，有9成為早期患者，王金洲表示，從愈來愈多證據來看，早期肺癌患者，如EGF基因突變族群，5年復發風險依不同期別而逐漸上升，從第1B期的4成、第二期的6成至第三期已接近8成，目前治療趨勢會建議早期肺癌患者應在術後立即接受術後輔助治療，其長期存活效益會高於晚期的病患。

王金洲分析，1A期的患者復發風險為一成，其餘的期別都有不同程度的復發機率，由於非小細胞肺癌的生物特性，癌細胞可能已出現一些微小轉移而影像學檢查卻很難偵測出來，造成不定時復發威脅。

術後標靶輔助治療 有助降低腦轉移、復發風險

談到「目前早期患者術後輔助治療策略為何？」王金洲指出，目前已有相當多的研究認為，在肺癌治療上，須將目前用於第四期的標靶藥物或免疫藥物提早使用。根據國際治療指引，針對第1B-3A期的EGFR基因突變病患，建議手術後應使用術後標靶輔助治療，以幫助減少腦轉移、復發風險。

臨床上，目前已有不少早期EGFR基因突變患者開始接受術後標靶輔助治療，從1B到3A都有，王金洲觀察到，自己有十餘名病患進行術後標靶輔助治療，治療時間大約3年，長期追蹤之下，患者仍存活得很好、可過正常生活，且沒有復發，目前也都回到工作、家庭崗位，而藥物常見副作用為甲溝炎、皮疹與腹瀉等，但現在仍得自費，藥費多達數百萬，對於許多癌患家庭仍是沉重負擔。

接軌國際 建議術後標靶輔助治療納健保

王金洲認為，「將好的藥物用於早期治療，其產生的CP值（性價比）是比較高的！」當病患接受治療後、復發機率大減，不只勞工參與、工作權較不會被剝奪，病人身體狀況也較好，長期存活的機會也可大幅增加，若復發後再接受治療，病人會更辛苦，醫療負擔也比較大，治療效果、存活率也會有所差異，因此，健保在政策上可多方面考量，並接軌國際治療指引， 及早將早期肺癌術後標靶輔助治療納入健保給付範疇。

另外，現今資訊大爆炸，王金洲也提醒，病患生病後，很多親朋好友可能推薦各種療法或食品，雖然可能出於善意，但不見得適合病患，因此對於無法確認效果的偏方與來路不明的東西要避免使用，病患也要保持身心健康、正向思考，照顧者也比較自在、舒服，如此也才能產生正向循環。