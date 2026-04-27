傘先別收！這日起變天「北部防大雨」 五一連假好天氣回歸

氣象署今天表示，未來一周大致為晴到多雲，僅4月29日、30日鋒面通過及東北季風增強，各地留意局部陣雨或雷雨，中部以北防局部大雨、高溫略降；5月1日勞動節起，天氣回穩。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東半部水氣增多，花東、恆春半島陣雨或雷雨，西半部多雲到晴為主；午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，29日、30日鋒面通過，東北季風增強，29日下半天起西半部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北可能有局部大雨；其他地區為零星短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻指出，5月1日起東北季風逐漸減弱、水氣轉乾，各地多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；2日花東、恆春半島水氣增多，易有零星短暫雨；3日另一道鋒面接近，轉偏南風，南部易有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；4日鋒面影響，中部以北、宜花局部短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，明天各地高溫約攝氏30至33度；30日最涼，北部、宜花高溫降至22到24度，中部25、26度，南部約28至30度；30日晚至5月1日晨，中部以北、宜花低溫約19至21度，南部及台東21、22度；周末各地高溫會再回升到30度以上。

黃恩鴻提醒，今天至29日清晨馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度，29日台東地區注意有焚風發生。