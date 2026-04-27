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手機突冒煙怎辦？ 消防專家曝「保命第2步」：少這動作恐再燒起來

聯合新聞網／ 綜合報導
消防粉專提醒，手機泡水初步降溫後，務必「連同水桶」一起移至室外通風處，避免電池反覆升溫復燃，同時也能讓有毒氣體消散。示意圖／ingimage
消防粉專提醒，手機泡水初步降溫後，務必「連同水桶」一起移至室外通風處，避免電池反覆升溫復燃，同時也能讓有毒氣體消散。示意圖／ingimage

3C產品在日常生活中不可或缺，但鋰電池起火或爆炸的意外卻也時有所聞。近日，一名網友分享在烤肉時，同行友人的手機突然無故冒煙，她當機立斷將手機「直接丟進水裡」，成功阻止了後續的燃燒。這個機警的反應獲得臉書消防專業粉專大力稱讚，直指這是避開爆炸的最標準處置。

臉書粉專「消防神主牌」引述該名網友在Threads的貼文指出，當手機或行動電源出現冒煙的異常狀況時，代表內部的鋰電池已經進入「熱失控（Thermal Runaway）」狀態。這是一個自我加速的惡性循環，電池內部化學反應會讓溫度不斷飆升，若不加以制止，最終將導致劇烈燃燒甚至噴發高溫物質。

粉專解釋，一旦鋰電池發生熱失控，單靠空氣自然冷卻絕對來不及。此時最有效的自救方式就是將設備「迅速淹沒於水中」。水能直接接觸電池並快速帶走巨大的熱能，強行打斷溫度持續上升的循環。

除了第一時間將設備泡水，後續的處置細節同樣攸關生命安全。「消防神主牌」提醒，完成初步降溫後，千萬不要直接把手機從水裡拿出來，正確的安全步驟如下：

連同水桶移至室外：務必將裝著手機的水桶「整個」搬到室外空曠處。因為熱失控反應有反覆發生的可能性，即便電池已經泡過水，仍有再次升溫起火的風險。

讓有毒氣體散逸：放置於室外不僅能預防二次起火，也能讓電池化學反應所產生的有毒氣體自然消散，避免人體吸入造成危害。

粉專也坦言，手機經過這樣泡水處理後，主機基本上宣告報廢，記憶卡內的資料能否救回也只能碰運氣。但相較於猶豫不決而錯失降溫時機，導致嚴重的火災、燒燙傷甚至危及生命，犧牲一支手機絕對是值得的保命代價。

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